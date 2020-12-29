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В следующем году Sony сможет отгрузить 18 млн игровых консолей PlayStation 5

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Компания Sony оказалась заложником тех же факторов, что и производители видеокарт: спрос многократно превысил предложение, а усугубился дефицит за счёт ограниченных объёмов выпуска специализированных чипов AMD, которые легли в основу игровых консолей PlayStation 5. Сегодня сайт DigiTimes сообщил со ссылкой на отраслевые источники, что в следующем году Sony рассчитывает отгрузить от 16,8 до 18 млн консолей PlayStation 5.

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Источник изображения: Sony

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Строить подобные прогнозы позволяет увеличение квоты TSMC на выпуск чипов AMD для игровых консолей PlayStation 5, а также готовность провайдеров смежных услуг поддержать подобное увеличение объёмов выпуска. Напомним, что в дефиците остаются как плёночные подложки для изготовления печатных плат, так и кремниевые пластины, а конвейеры контрактных производителей чипов работают под полной загрузкой.

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