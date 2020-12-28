Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy S21 Ultra можно предзаказать в России за 5 000 000 рублей

Анонс состоится 14 января 2021 года.
[ ] для раздела Блоги
1
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания Samsung ещё не анонсировала свой основной флагманский смартфон первой половины 2021 года, но российская компания Caviar уже открыла приём предварительных заказов на специальную версию грядущей новинки. Речь идёт о модели Samsung Galaxy S21 Ultra. Стандартное издание появится на рынке по цене 1349-1529 евро в зависимости от модификации, но Caviar просит за флагмана 4 990 000 рублей или примерно 55 500 евро.

реклама

5-миллионная версия Samsung Galaxy S21 Ultra будет отличаться отделкой из золота 750-й пробы (18 карат). Изображения грядущей новинки уже опубликованы на сайте компании Caviar. На тыльной стороне можно заметить гравировку в виде числа 21 и надпись Caviar.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Технические характеристики флагмана появились несколько дней назад. По предварительной информации смартфон будет оборудован 6,8-дюймовой панелью на органических светодиодах, разрешение которой составит 1440 точек по узкой стороне. Основная камера будет построена на базе 108-мегапиксельного главного модуля, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного и двух телеобъективов на 10 Мп с 5-кратным и 10-кратным оптическим зумом.

реклама

Российская версия Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащена процессором Exynos 2100, премьера которого состоится через несколько дней. Чипсет получит поддержку мобильных сетей пятого поколения и будет выполняться по нормам 5-нанометровой технологии. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 5000 мА*ч с 45-ваттной зарядкой.

Из прочих параметров отметим все ключевые проводные/беспроводные интерфейсы, кроме разъёма для наушников, операционную систему Android 11, стереофонические динамики, защиту от воды по стандарту IP68 и поддержку работы с цифровым пером S Pen. Презентация семейства Samsung Galaxy S21 состоится 14 января 2021 года. Вместе с одноимённым стандартным изданием и версией Ultra компания из Сувона также намерена анонсировать вариант Plus.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
7
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
17
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 87
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Night in the Woods
48
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
143
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – мощный процессор, NFC и 64 Мп камера со скидкой до 3 000 р
13
Финальный перечень из 48 телефонов Xiaomi, которые получат Android 11 в 2021 году – названия и сроки
3
В последнем обновлении Redmi Note 8 Pro выявлена критическая ошибка – подробности и решение проблемы
11
EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре
18
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
115
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
133
Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti
40
Новогодний сюрприз от Xiaomi – новый флагман Mi 11 на Snapdragon 888 будет поставляться без зарядки
4
Изучаем реальную разницу между RTX 3090 за 1500$ и RX 6800 XT за 650$ - игровой тест Benchmark
35
Сегодня Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на 21 смартфон – условия участия в бета-тесте и список
+
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
146
5 полезных модификаций для Cyberpunk 2077 – улучшенная графика, хотфиксы и правильное поведение NPC
5
Цена Bitcoin пробила отметку в 25 000$ и продолжает расти - аналитики предсказывают цены до 400 000$
65
Valve назвала самые успешные игры уходящего года в Steam — Cyberpunk 2077 в списке тоже есть
22
Завтра состоится официальный выпуск оболочки MIUI 12.5
2
Vivo X60 оснащен Samsung Exynos 1080 - до 620000 баллов в AnTuTu
6
Стали известны даты начала производства и старта продаж процессоров 11 поколения Intel Rocket Lake
29
Для 16-битной старушки Sega Mega Drive выпустили новую игру - олдскульный Beat ’em up Paprium
16

Популярные статьи

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
32
5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
4

Сейчас обсуждают

Михаил Нецветов
17:39
я же написал вроде как про gf3 и gf440mx. Пример с вуду показывает, что для нынешних игр, с учетом что ss - неплохо кастрирована (у меня например много дисков от 360, One)- на мой взгляд, xbox one x п...
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Alexshanghai
17:39
нет
Cyberpunk 2077 шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam
Екатерина Карпина
17:39
сонсоли берут довены, как и 3090 за 2к зелени
Лучшие видеокарты 2020 года по версии pcgameshardware
Himis
17:39
Чонить новово про Киберпук узнал?
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
ахахах
17:36
это никак несвязано с диванной аналитикой
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
sop18
17:35
К местным барыгам претензии нужно выдвигать. Им, видно, на черную икру не хватает)))
Семейство NVIDIA GeForce RTX 3060 выходит к праздничному сезону
Renegade1979
17:35
Так в игре даже есть постеры, на которых целуются лесбиянки и обнимаются гейи, потому все в духе времени. В "Полицейской Академии" времен киберпанка 1980х даже был бар "Галубая устрица". Реально конеч...
CD Projekt намерена решительно защищаться в суде от исков инвесторов
bomg
17:34
Неплохо снег счищать, но простая лопата дешевле
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
sop18
17:28
Никогда не понимал любви к этому уродскому кубизму
Minecraft стала самой просматриваемой на YouTube игрой в 2020 году
ахахах
17:27
я тож иногда захожу в вк-узнать про игры всякие.Иногда дело там пишут об играх
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем