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Южнокорейская компания Samsung ещё не анонсировала свой основной флагманский смартфон первой половины 2021 года, но российская компания Caviar уже открыла приём предварительных заказов на специальную версию грядущей новинки. Речь идёт о модели Samsung Galaxy S21 Ultra. Стандартное издание появится на рынке по цене 1349-1529 евро в зависимости от модификации, но Caviar просит за флагмана 4 990 000 рублей или примерно 55 500 евро.

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5-миллионная версия Samsung Galaxy S21 Ultra будет отличаться отделкой из золота 750-й пробы (18 карат). Изображения грядущей новинки уже опубликованы на сайте компании Caviar. На тыльной стороне можно заметить гравировку в виде числа 21 и надпись Caviar.

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Технические характеристики флагмана появились несколько дней назад. По предварительной информации смартфон будет оборудован 6,8-дюймовой панелью на органических светодиодах, разрешение которой составит 1440 точек по узкой стороне. Основная камера будет построена на базе 108-мегапиксельного главного модуля, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного и двух телеобъективов на 10 Мп с 5-кратным и 10-кратным оптическим зумом.

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Российская версия Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащена процессором Exynos 2100, премьера которого состоится через несколько дней. Чипсет получит поддержку мобильных сетей пятого поколения и будет выполняться по нормам 5-нанометровой технологии. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 5000 мА*ч с 45-ваттной зарядкой.

Из прочих параметров отметим все ключевые проводные/беспроводные интерфейсы, кроме разъёма для наушников, операционную систему Android 11, стереофонические динамики, защиту от воды по стандарту IP68 и поддержку работы с цифровым пером S Pen. Презентация семейства Samsung Galaxy S21 состоится 14 января 2021 года. Вместе с одноимённым стандартным изданием и версией Ultra компания из Сувона также намерена анонсировать вариант Plus.