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Компания Xiaomi в первом квартале этого года представила несколько моделей серии Redmi Note девятого поколения. Одной из них стала индийская версия Redmi Note 9 Pro, анонсированная 23 марта. В конце апреля она дебютировала в мире, как Redmi Note 9S. Под таким коммерческим названием смартфон продаётся и в России.

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В магазине «Ситилинк» модель доступна в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Сейчас стоимость смартфона упала на 4000 рублей и составляет 13 990 рублей. Таким образом, он оказался даже дешевле, чем менее производительный Redmi Note 9, за которого в той же конфигурации придётся отдать на 1000 рублей больше.

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При этом у Xiaomi Redmi Note 9S есть один большой недостаток по сравнению с остальными представителями семейства и с конкурентами. Заключается он в отсутствии поддержки Near Field Communication. Почему китайская компания решила выпустить на рынок в 2020 году смартфон за 18 000 рублей (на старте продаж) без чипа NFC – неизвестно.

При этом герой заметки может похвастаться производительным процессором и ёмкой аккумуляторной батареей. Сердцем смартфона выступает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 720G. Она имеет ядра с частотой 1,8-2,3 ГГц и графический чип Adreno 618.

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За автономность Xiaomi Redmi Note 9S отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной зарядкой через USB-C. На лицевой стороне смартфона установлен IPS-дисплей формата FHD+ с круглым отверстием для селфи-камеры на 16 Мп. Диагональ экрана составила 6,67 дюйма.

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Модель заключена в корпус из стекла и пластика с защитой от брызг. Дактилоскопический сенсор впервые в серии расположился не спереди или сзади, а на боковом торце. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Она получила поддержку записи видео в HD@960FPS, FHD@120FPS и 4K@30FPS.

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Xiaomi Redmi Note 9S появился на рынке с операционной системой Android 10 и программным обеспечением MIUI 11. Версия «зелёного робота» не изменилась, но одиннадцатую ревизию обещают весной следующего года. А вот прошивка MIUI 12 уже доступна во всех регионах, включая Россию. Из прочих параметров стоит отметить наличие радиоприёмника, адаптеров Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, GPS, отдельного слота для microSD и выхода для подключения гарнитуры.