Правительство США подготовило новогодний подарок, который может обрушить биткоин
Власти Соединённых Штатов могут неприятно удивить владельцев криптовалюты. Правительство Дональда Трампа, которому у власти остаётся быть совсем немного, подготовило напоследок сюрприз.
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Федеральное агентство Министерства финансов подготовило пакет обновлённых правил, после принятия которых американское правительство сможет следить за транзакциями всех биткоинов. Такой шаг может стать причиной обвала курса биткоина и друг криптовалют, причём не только на территории Соединённых Штатов, но и за пределами США.
Власть США изменится в середине января 2021 года, и до этого времени уходящее правительство Дональда Трампа хочет успеть принять обновлённые правила. По данным The Verge, предложения подали на прошлой неделе, 18 декабря. На рассмотрение и внесение правок требуется 15 дней. Поэтому есть вероятность, что новые правила вступят в силу в первых числах января 2021 года.
Нововведения коснутся цифровых кошельков, на которых хранятся криптовалюты. В случае необходимости в переводе более 3000 долларов одним платежом владельцам частных кошельков придётся идентифицировать личность на биржах криптовалют вроде Coinbase. В обязанности биржи войдут сбор и хранение данных о получателе и отправителе. Также биржам придётся сообщать обо всех переводах, которые превышают сумму 10 000 долларов. Другими словами, они будут вынуждены работать в том же режиме, что и банки.
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Таким образом, власти США получат информацию обо всех владельцах криптовалютных кошельков и их транзакциях. Примеру Соединённых Штатов могут последовать и другие страны. Уже упомянутая биржа Coinbase отреагировала на предложение с правками и подала протест, требуя увеличить время на рассмотрение с 15 до 60 дней.
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