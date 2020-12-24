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10 смартфонов 2020 года с самой быстрой зарядкой

В этом году многие производители смартфонов уделили внимание мощности быстрой зарядки.
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В этом году многие производители смартфонов уделили внимание мощности быстрой зарядки как по проводу, так и беспроводным путём. В августе компания Xiaomi выпустила модель Mi 10 Ultra, которая первой смогла похвастаться 120-ваттной подзарядкой. В этой заметке мы расскажем о десяти смартфонах с самой быстрой зарядкой. И речь пойдёт не о мощности, а о скорости восполнения заряда аккумулятора с нуля до 100%.

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9-е и 10-е места разделили POCO X3 NFC с аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч и OnePlus 8 с батареей на 4300 мА*ч. На полную подзарядку АКБ уходит 1 час 3 минуты.  Xiaomi оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G, а мощность зарядки составляет 33 Вт. Флагман OnePlus получил чип Snapdragon 865 и 30-Вт зарядку.

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Далее идут ещё две модели компании OnePlus. На 8-й позиции расположился OnePlus 8 Pro с аккумулятором на 4510 мА*ч и Snapdragon 865, а строчкой выше – OnePlus Nord с АКБ ёмкостью 4115 мА*ч и чипсетом Snapdragon 765G. Они заряжаются за 60 минут и 57 минут соответственно.

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Замыкает вторую пятёрку модель Realme X3 SuperZoom на Snapdragon 855+. Она имеет в своём арсенале аккумулятор на 4200 мА*ч и заряжается за 56 минут. Мощность быстрой подзарядки составляет 30 Вт, как и у двух предыдущих смартфонов.

Первую пятёрку открывает Huawei Mate 40 Pro. Модель была анонсирована в середине осени и получила процессор Kirin 9000 5G. Забегая наперёд, отметим, что это единственный смартфон в списке, который работает на 5-нанометровой однокристальной системе. На полную зарядку аккумулятор ёмкостью 4400 мА*ч требуется 49 минут при использовании 66-Вт подзарядки.

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4-е место осталось за флагманом Xiaomi Mi 10 Pro с АКБ на 4500 мА*ч. Он поддерживает зарядку мощностью 50 Вт. Сердцем смартфона выступает чипсет Snapdragon 865. На полную зарядку аккумулятора уходит всего лишь 43 минуты.

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В топ-3 попало сразу два смартфона с 65-ваттной подзарядкой. На 3-й позиции оказался OPPO Find X2 Pro с аккумулятором на 4260 мА*ч, а на 2-й – Realme X50 Pro с батареей на 4200 мА*ч. Несмотря на то, что разница в ёмкость составляет лишь 60 мА*ч, модель Realme заряжается намного быстрее – 33 минуты против 43 минут. Оба смартфона оборудованы процессором Snapdragon 865.

Наконец, лидером стала модель Xiaomi Mi 10 Ultra, о которой уже упоминалось в начале материала. Она комплектуется чипом Snapdragon 865. Со 120-ваттной подзарядкой восполнить заряда аккумулятора ёмкостью 4500 мА*ч можно лишь за 21 минуту.

Почти во всех смартфонах отличается ёмкость АКБ, что влияет на скорость подзарядки. Рейтинг моделей немного поменяется, если брать во внимание среднее время, требующееся на то, чтобы восполнить заряд аккумулятора на 1000 мА*ч. Первая пятёрка останется такой же, а вот в нижней части будет несколько изменений.

POCO X3 NFC поднимется на 6-е место, а OnePlus 8 Pro – на 7-е. В то же время OnePlus 8 упадёт на 10-ю строчку, OnePlus Nord станет 9-м, а Realme X3 SuperZoom займёт 8-ю позиции. Нагляднее всё это можно посмотреть в таблице ниже.

#
Модель
Ёмкость АКБ
Мощность зарядки
Время на подзарядку 0-100%
Среднее время на 1000 мА*ч
#
1
Xiaomi Mi 10 Ultra
4500 мА*ч
120 Вт
21 мин
6,89 мин
1
2
Realme X50 Pro
4200 мА*ч
65 Вт
33 мин
7,86 мин
2
3
OPPO Find X2 Pro
4260 мА*ч
65 Вт
43 мин
10,09 мин
3
4
Xiaomi Mi 10 Pro
4500 мА*ч
50 Вт
46 мин
10,22 мин
4
5
Huawei Mate 40 Pro
4400 мА*ч
66 Вт
49 мин
11,14 мин
5
6
Realme X3 SuperZoom
4200 мА*ч
30 Вт
56 мин
13,33 мин
8
7
OnePlus Nord
4115 мА*ч
30 Вт
57 мин
13,85 мин
9
8
OnePlus 8 Pro
4510 мА*ч
30 Вт
60 мин
13,3 мин
7
9-10
OnePlus 8
4300 мА*ч
30 Вт
63 мин
14,65 мин
10
Xiaomi POCO X3 NFC
5160 мА*ч
33 Вт
63 мин
12,21 мин
6
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