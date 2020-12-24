Motorola RAZR 5G раскупили ещё до старта продаж в России
В начале сентября 2020 года компания Motorola выпустила второе поколение возродившегося в прошлом году смартфона RAZR. Новинка называется Motorola RAZR 5G. Это уже второй смартфон бренда со сгибаемым дисплеем. В России модель тоже была представлена официально. Несмотря на цену 119 990 рублей устройство оказалось очень популярным.
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Как стало известно, ещё до старта продаж смартфона в России, все модели были раскуплены по предварительным заказам с частичной предоплатой. На это российским покупателям понадобилось лишь пять дней. Правда, ни российское представительство Motorola, ни магазин «Связной», который занимается продажей Motorola RAZR 5G, не уточняют, сколько всего девайсов «ушло» по предварительному заказу. Тем не менее, вторая партия ожидается в ближайшие дни.
Напомним, что смартфон, несмотря на свою стоимость, не является представителем флагманского сегмента с точки зрения технических характеристик. Он имеет скромную основную камеру, не самый ёмкий аккумулятор и процессор среднего класса, хоть и выполнен он по нормам 7-нанометровой технологии. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а вместимость встроенного флеш-накопителя – 256 ГБ. Возможность расширения хранилища не предусмотрена. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Flip на Snapdragon 855+ стоит столько же.
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Motorola RAZR 5G получил однокристальную систему Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Ёмкость комплектной батареи составила 2800 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Основная камера построена на базе 48-мегапиксельного датчика изображения оптического формата ½ дюйма. Модуль обладает фазовой автофокусировкой, светосилой f/1,7, оптической стабилизацией и может снимать видео в формате 4K ULTRA HD при 30 к/сек и Full HD при 30-120 к/сек.
Главная особенность героя заметки – сгибаемый дисплей на органических светодиодах с пластиковой подложкой. По-красивому – Foldable P-OLED. Он имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 876 x 2142 точки, т.е. между HD и Full HD по узкой стороне. Плотность пикселей – 373 ppi. Несмотря на широкие экранные рамки, без выреза тоже не обошлось. В нём установлены 20-мегапиксельная камера для селфи и динамик. В смартфоне есть и второй дисплей – G-OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 600 x 800 точек. Он расположен на обратной стороне.
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В Motorola RAZR 5G нашлось место чипу NFC, адаптерам Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, GPS и USB-C. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне. Разъём для наушников отсутствует. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10. Габариты устройства в сложенном состоянии составляют 91,7 x 72,6 x 16 мм, а в разложенном – 169,2 x 72,6 x 7,9 мм. Масса – 192 грамма. Дополнительный экран и тыльная сторона оформлены стеклом Gorilla Glass 5. Главный дисплей прикрыт пластиком. Рамка сделана из алюминия 7000-й серии, а петля – из нержавеющей стали. Корпус имеет защиту от брызг.
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