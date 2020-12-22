Xiaomi Redmi 9 Power раскупили за 30 секунд
Китайская компания Xiaomi анонсировала недавно смартфон Redmi 9 Power. Новинка стала одной из самых доступных моделей производителя в 2020 году. Низкая цена стала причиной того, что первая распродажа закончилась, не успев начаться.
реклама
Стоимость смартфона составила примерно 150 долларов в начальной модификации памяти, которая предполагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Первая партия была распродана лишь за 30 секунд. Правда, компания не уточняет, сколько девайсов ей удалось реализовать за полминуты. Следующая распродажа запланирована на следующий вторник, 29 декабря.
Xiaomi Redmi 9 Power оборудован FHD+ панелью диагональю 6,53 дюйма. В каплевидном вырезе расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус отличается защитой от брызг. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и может снимать видео в Full HD при 30 FPS.
Сердцем новинки выступает однокристальная система Snapdragon 662. Мобильный процессор изготовлен по технологии 11-нм и работает на частоте до 2,0 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 610. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумулятором на 6000 мА*ч, который обзавёлся поддержкой быстрой зарядки по проводу. Мощность составляет 18 Вт. Также заявлена реверсивная 2,5-ваттная подзарядка.
реклама
Xiaomi Redmi 9 Power получил выход для проводных наушников, USB Type-C и независимый слот для microSD. Разработчики оставили смартфон без поддержки Near Field Communication. Программной платформой выступает фирменная прошивка MIUI 12, в основе которой лежит операционная система Android 10. Из прочих параметров отметим боковой дактилоскопический сенсор, стереофонические динамики, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi, радиоприёмник и инфракрасный излучатель.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила