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Китайская компания Xiaomi анонсировала недавно смартфон Redmi 9 Power. Новинка стала одной из самых доступных моделей производителя в 2020 году. Низкая цена стала причиной того, что первая распродажа закончилась, не успев начаться.

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Стоимость смартфона составила примерно 150 долларов в начальной модификации памяти, которая предполагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Первая партия была распродана лишь за 30 секунд. Правда, компания не уточняет, сколько девайсов ей удалось реализовать за полминуты. Следующая распродажа запланирована на следующий вторник, 29 декабря.

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Xiaomi Redmi 9 Power оборудован FHD+ панелью диагональю 6,53 дюйма. В каплевидном вырезе расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус отличается защитой от брызг. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и может снимать видео в Full HD при 30 FPS.

Сердцем новинки выступает однокристальная система Snapdragon 662. Мобильный процессор изготовлен по технологии 11-нм и работает на частоте до 2,0 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 610. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумулятором на 6000 мА*ч, который обзавёлся поддержкой быстрой зарядки по проводу. Мощность составляет 18 Вт. Также заявлена реверсивная 2,5-ваттная подзарядка.

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Xiaomi Redmi 9 Power получил выход для проводных наушников, USB Type-C и независимый слот для microSD. Разработчики оставили смартфон без поддержки Near Field Communication. Программной платформой выступает фирменная прошивка MIUI 12, в основе которой лежит операционная система Android 10. Из прочих параметров отметим боковой дактилоскопический сенсор, стереофонические динамики, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi, радиоприёмник и инфракрасный излучатель.