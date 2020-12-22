Анонсирована глобальная версия Realme X7 Pro – Dimensity 1000+ и 120-Гц экран OLED за 570 долларов
1 сентября 2020 года компания Realme анонсировала смартфон Realme X7 Pro. Модель представили на китайском рынке, а на днях стартовали международные продажи устройства. Отличий от китайского варианта только два – урезанная мощность быстрой зарядки и более высокая цена.
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Новинка имеет корпус с размерами 160,8 x 75,1 x 8,5 мм и весит 184 грамма. Спереди установлен дисплей с частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит матрица Super AMOLED диагональю 6,55 дюйма формата Full HD+. В экран интегрирован оптический биометрический датчик. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения.
Для фронтальной камеры с 32-мегапиксельным разрешением предусмотрено небольшое отверстие на лицевой панели. Она поддерживает запись роликов в Full HD при 120 к/сек. Основная камера представлена главным и ультраширокоугольным модулями на 64 Мп и 8 Мп соответственно, а также парой 2-мегапиксельных датчиков изображения для макросъёмки и размытия фона. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD с частотой до 60 к/сек.
Сердцем Realme X7 Pro выступает 7-нанометровая система-на-чипе Dimensity 1000+. Мобильный процессор компании MediaTek обладает четырьмя ядрами Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G77 MC9 и модемной платой для работы в сетях пятого поколения. Китайский вариант смартфона оснащён 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128/256 ГБ. На международном рынке пока что доступна только конфигурация 6/128 ГБ.
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Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по сравнению с китайской версией уменьшилась с 65 Вт до 50 Вт. Модель сохранила стереофонические динамики, поддержку Near Field Communication, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, USB-C и операционную систему Android 10 с фирменным программным обеспечением Realme UI. Слот для карты памяти и выход под проводные наушники отсутствуют.
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Стоимость Realme X7 Pro в модификации 6/128 ГБ составила примерно 560 долларов. В Китае этот же вариант компания оценила лишь в 320 долларов. Более того, на рынке Поднебесной версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в официальном магазине можно купить за 350 долларов и 470 долларов соответственно. Примерно столько же за китайскую версию просят на AliExpress.
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