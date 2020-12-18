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Компания Huawei уже начала тестировать собственную операционную систему Harmony OS 2.0 в качестве альтернативы Android. Но параллельно производитель из Поднебесной обновляет фирменную прошивку EMUI в смартфонах, которые работают на мобильных процессорах Kirin 980, Kirin 990, Kirin 990 5G и Kirin 9000 5G, т.е. речь идёт о флагманах последних трёх поколений.

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Начнём с девайсов, которые получили прошивку EMUI 11 в России. Таких моделей насчитывается пока что только четыре. Всем им на данный момент доступна бета-версия программного обеспечения. Так, китайская компания заявила о выходе обновления для флагмана 2019 года Huawei Mate 30 Pro на Kirin 990, а также для моделей 2020 года Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ на Kirin 990 5G. Размер апдейта составляет почти 2,5 ГБ.

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Модели Mate 30 Pro и P40 Pro+ отличаются на фоне других. Главной особенностью флагмана прошлого года является дисплей-водопад, из-за которой разработчикам пришлось отказаться от механических клавиш управления уровнем громкости и сместить кнопку питания ближе к тыльной панели. Также смартфон обладает аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч с 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной подзарядкой.

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Ключевой фишкой Huawei P40 Pro+ является основная камера. Она получила два телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным и 10-кратным оптическим увеличением, ультраширокоугольный блок на 40 Мп и главный модуль с 50-мегапиксельным разрешением, в основе которого лежит сенсор Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с 2,44-мкм пикселями.

Все четыре смартфона участвуют в бета-тесте EMUI 11 в Великобритании. Наряду с ними в программе принимают участие ещё шесть более скромных моделей. В их список вошло всё семейство Huawei Mate 20 и доступный флагман Huawei nova 5T. Каждый телефон работает на чипе Kirin 980.

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Отдельного внимания заслуживают Huawei Mate 20 RS Porsche Design и Huawei Mate 20 X 5G. Последний является дебютным решением компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Смартфон получил 7,2-дюймовый экран OLED, основную камеру разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп и поддерживает ввод с помощью стилуса, а ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч. Версия Porsche Design отличается 6,39-дюймовой матрицей формата 3K, поддержкой Face ID и кожаными вставками на тыльной панели.

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В Китае бета-версия вышла на сгибаемый смартфон Huawei Mate X 2019 года выпуска. Оборудован он 8-дюймовым дисплеем Foldable AMOLED, который при складывании трансформируется в 6,6-дюймовую панель. Камера в устройстве одна, зато тройная – 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч.

Теперь перейдём к стабильной версии EMUI 11. Она стала доступна для двух смартфонов в Китае и для трёх моделей, которые продаются в Европе. В Поднебесной компания выпустила программное обеспечение для Huawei P30 и Huawei P30, флагманов 2019 года на чипсете Kirin 980. Версия Pro стала первым в мире смартфоном, который получил перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

В Европе вышла стабильная EMUI 11 на новое поколение флагманских смартфонов Huawei Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Все три модели оборудованы чипом Kirin 9000 5G. Заметим, что в России официально продаётся только версия Pro по цене 90 000 рублей. Она получила основную камеру разрешением 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп, 6,76-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и АКБ на 4400 мА*ч. Версия Pro+ отличается наличием 8-мегапиксельного телеобъектив с 10-кратным зумом.

И в завершение добавим, что сразу три планшета на процессоре Kirin 980 получили бета-версию EMUI 11. Это Huawei MediaPad M6 8.4, M6 Turbo Edition и M6 10.8. Для всех смартфонов и планшетных ПК обновление рассылается «по воздуху» и построено на базе операционной системы Android 10.