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Компания Huawei объявила о выпуске бета-версии операционной системы HarmonyOS 2.0 для шести смартфонов и двух планшетных компьютеров. Фирменное программное обеспечение является заменой для ОС Android, но при этом разработчики отмечают, что им удалось внедрить поддержку всех приложений, созданных для «зелёного робота».

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Испытать операционную систему Harmony OS 2.0 смогут владельцы флагманских смартфонов и планшетов на процессорах Kirin 990 и Kirin 990 5G. Бета-версия программного обеспечения уже стала доступна для флагманов Huawei P40 и Huawei P40 Pro с текущей версией прошивки EMUI 11.0.0.156.

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Обе модели оборудованы 7-нанометровым процессором Kirin 990 5G, 32-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором ToF и экраном OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Стандартное издание получило основную камеру разрешением 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп с 3-кратным зумом и аккумуляторную батарею ёмкостью 3800 мА*ч. В версии Pro используется камера с модулями на 50 Мп, 40 Мп и 12 Мп и 5-кратным оптическим увеличением. Зарядная ёмкость аккумулятора увеличена до 4200 мА*ч.

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Harmony OS 2.0 в виде бета-версии стала доступна для Huawei Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G. Установить операционную систему могут владельцы смартфонов с прошивкой EMUI 11.0.0.145. Стандартное издание оснащено чипом Kirin 990, а версия с 5G несёт на борту процессор Kirin 990 5G.

Обе модели оборудованы 6,62-дюймовым дисплеем, основной камерой разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп и 24-мегапиксельной фронталкой. В экран интегрирован биометрический сенсор, а ёмкость встроенного аккумулятора в смартфонах составляет 4200 мА*ч.

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В версиях Pro тоже установлены однокристальные системы Kirin 990 или Kirin 990 5G. Дисплей отличается изогнутыми гранями и широкой «чёлкой» с 32-мегапиксельной камерой и компонентами системы Face ID. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп и сенсор ToF. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.

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Что касается планшетных компьютеров, здесь операционная система Harmony OS 2.0 вышла на Huawei MatePad Pro с Kirin 990 и MatePad Pro 5G с Kirin 990 5G. Оба устройства оборудованы 10,8-дюймовой панелью IPS с поддержкой стилуса и разрешением 2560 x 1600 точек. В основной камере установлен сенсор на 13 Мп, а во фронтальной – на 8 Мп. Также отметим четыре динамика Harman Kardon и аккумулятор ёмкостью 7250 мА*ч. Для перехода на Harmony OS 2.0 нужно обновить прошивку EMUI до версии v11.0.0150.

Китайская компания Huawei называет Harmony OS 2.0 операционной системой для «Интернета всего». Программное обеспечение будет работать в смарт-часах, холодильниках и даже в информационно-развлекательных системах автомобилей. В компании ожидают, что в 2021 году на базе проприетарной ОС будет работать более 100 млн устройств.

Финальная версия Harmony OS 2.0 будет выпущена весной 2021 года. Первыми смартфонами с новой версией ОС сразу из коробки могут стать флагманы семейства Huawei P50, презентация которых ожидается в конце первого квартала или в начале второго.

Для установки фирменной операционной системы нужно использовать официальную версию EMUI, иметь заблокированный загрузчик и зарядить аккумулятор не менее чем до 50%. Откатиться с Harmony OS 2.0 на EMUI 11 с Android 10 можно через приложение Huawei Mobile Assistant.