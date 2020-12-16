Xiaomi представила QLED-телевизор по цене 750 долларов
Китайская компания Xiaomi анонсировала телевизор, оборудованный панелью на квантовых точках. Новинка называется Xiaomi Mi QLED TV и отличается доступной ценой в сравнении с конкурентами. Стоимость составила 750 долларов.
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Модель оснащена 55-дюймовой QLED-панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Новинка выделяется тонкими экранными рамками. Разработчики утверждают, что дисплей занимает 96% фронтальной стороны телевизора.
Xiaomi Mi QLED TV обладает поддержкой технологии Dolby Vision и расширенного динамического диапазона. Охват цветового диапазона NTSC составляет 100%, а DCI-P3 – 95%. Повышенной частотой обновления изображения новинка похвастаться, к сожалению, не может.
Телевизор получил поддержку фирменной технологии Reality Flow, которая ничем не отличается от MEMC. Разработка обеспечивает плавное воспроизведение контента, снятого со скоростью 24 FPS и 30 FPS. Также стоит отметить поддержку режима низкой задержки, который автоматически активируется при подключении игровых консолей.
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Xiaomi Mi QLED TV получил три разъёма HDMI 2.1 с поддержкой eARC, два USB Type-A, Ethernet для подключения к Сети, оптический аудиовыход, 3,5-миллиметровый разъём и порты RCA для старых мультимедийных девайсов. Для подключения к компьютерной сети предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Новинка поставляется с пультом дистанционного управления с поддержкой Bluetooth 5.0 и возможность управления голосовыми командами. Пульт ДУ имеет отдельные клавиши для быстрого запуска приложений Netflix и Amazon Prime Video.
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Xiaomi Mi QLED TV обладает акустической системой с шестью динамиками общей мощностью 30 Вт. Программной основой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменным графическим интерфейсом PatchWall.
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В основу телевизора положен четырёхъядерный мобильный процессор MT9611 производства тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система получила графический ускоритель Mali-G52 MP2 и работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 32 ГБ.
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