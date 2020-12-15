Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
Южнокорейская компания Samsung представила в России бюджетный смартфон с поддержкой Near Field Communication, Quad-камерой и ёмкой аккумуляторной батареей. Новинка называется Samsung Galaxy A12 и уже доступна для покупки по цене от 11 990 рублей.
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Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом спереди. Габариты составляют 164 x 75,8 x 8,9 мм при массе 205 граммов. На лицевой стороне установлен дисплей TFT формата HD+ с разрешением 720 x 1560 пикселей. Диагональ составляет 6,5 дюйма, а плотность точек – 264 ppi.
В каплевидном вырезе Samsung Galaxy A12 установлена основная камера с разрешением 8 Мп и светосилой f/2,2. Дактилоскопический сенсор обосновался на правом торце и совмещён с кнопкой включения/выключения устройств.
Сзади расположилась основная Quad-камера с разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В 5-мегапиксельном модуле установлена ультраширокоугольная оптика. Угол захвата изображения составляет 115 градусов. Снимать видео модель может в Full HD при 30 к/сек без оптической стабилизации изображения. Фазовая автофокусировка тоже отсутствует.
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Samsung Galaxy A12 оснащается 8-ядерным мобильным процессором с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц. Больше информации об однокристальной системе пока что нет. Предполагается, что речь идёт о старой SoC Helio P35, анонсированной два года назад.
Чипсет работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 4 ГБ в топовой. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядки по проводу. Программной оболочкой служит операционная система Android 10 с фирменной надстройкой One UI. Из остального отметим Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C и выход под проводные наушники.
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Samsung Galaxy A12 в модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 11 990 рублей. Цена версии с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 64 ГБ составила 13 990 рублей. Покупателям новинка доступна в синем, красном и чёрном цветовых решениях.
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