Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Финская компания HDM Global анонсировала под брендом Nokia сразу два смартфона. Более продвинутая модель называется Nokia 5.4. Вторая новинка – Nokia C1 Plus. Ожидалось, что она станет первым смартфоном на операционной системе Android 11 Go сразу из коробки, но устройство получило десятую ревизию упрощённого «зелёного робота».

реклама

Nokia 5.4 оборудован мобильным процессором Snapdragon 662, который выполняется по 11-нанометровой технологии. Чипсет имеет ядра с частотой 1,8-2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Однокристальная система работает с 4 ГБ оперативной памяти. Хранилище в зависимости от модификации может быть рассчитано на 64 ГБ или 128 ГБ данных и поддерживает расширение картами microSD.

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

На лицевой панели установлен дисплей IPS LCD формата HD+ с диагональю 6,39 дюйма. В левом верхнем углу есть отверстие под фронтальную камеру, в основе которой лежит 16-мегапиксельный датчик изображения. Оптический модуль используется не только для селфи. На его базе реализована работа технологии распознавания по лицу.

Разблокировать смартфон можно и с помощью биометрического сенсора. Если в большинстве моделей 2020 года он располагается либо под дисплеем, либо сбоку, то у Nokia 5.4 сканер отпечатков пальцев обосновался на тыльной панели. Там же установлена круглая выступающая над корпусом площадка основной камеры. Она объединяет четыре оптических модуля с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Последний блок содержит ультраширокоугольную оптику. Снимать видео камера может в 4K UHD при 30 FPS.

реклама

Новинка заключена в корпус габаритами 161 x 76 x 8,7 мм и весит 181 грамм. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 10-ваттной зарядкой по проводу, порт USB-C и выход под проводные наушники. Программной платформой выступает операционная система Android 11 без дополнительных оболочек. Также отметим Bluetooth 4.2, Wi-Fi (2,4 ГГц) и поддержку Near Field Communication.

реклама

Вторая модель, Nokia C1 Plus, обзавелась 5,45-дюймовой панелью формата HD+ с разрешением 720 x 1440 точек без вырезов и отверстий. В смартфоне установлено по одному 5-мегапиксельному оптическому модулю спереди и сзади.

Название однокристальной системы компания не уточняет, но известно, что мобильный процессор получил четыре ядра с частотой до 1,4 ГГц. Объём оперативки составляет 1 ГБ, а встроенной флеш-памяти предусмотрено 16 ГБ. Вопросами автономности занимается съёмный аккумулятор на 2500 мА*ч с поддержкой 5-ваттной зарядки. Также отметим габариты корпуса 149,1 x 71,2 x 8,75 мм при массе 146 граммов, выход под наушники и поддержку работы в сетях 4G.

реклама

Nokia C1 Plus оценили в 5990 рублей. В России новинка уже доступна для предварительного заказа и поступит в продажу в красном и синем цветовых решениях. Nokia 5.4 пока что на российском сайте компании отсутствует. В Европе стоимость стартует с 189 евро, а купить смартфон можно будет в пурпурной и синей расцветках корпуса.