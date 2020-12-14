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Компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до актуальной версии программного обеспечения MIUI 12. К концу 2020 года темпы распространения обновлений немного сократились. Начиная с 5 декабря производитель разослал актуальную сборку только на 13 моделей, включая телефоны, выпускаемые под брендами POCO и Redmi.

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Первым апдейт получил POCO M3. Ему пришли европейская и глобальная версии программного обеспечения MIUI 12.0.3. Напомним, что смартфон отличается дизайном основной камеры, аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч и флеш-модулем UFS 2.2. Также модель несёт на борту чипсет Snapdragon 662, боковой дактилоскопический сенсор и 8-мегапиксельную селфи-камеру.

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Европейская и глобальная версии MIUI 12.0.6 стали доступны для POCO X3 NFC. Заметим, что это единственный смартфон компании с защитой IP53. Он также выделяется 64-Мп основной камерой, новым чипом Snapdragon 732G, стереофоническими динамиками и 120-герцевой панелью IPS. Аккумулятор имеет ёмкостью 5160 мА*ч.

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Флагман POCO F2 Pro получил только европейскую прошивку. Она имеет номер MIUI 12.2.1 и построена на базе операционной системы Android 11. Смартфон является одним из самых доступных решений на Snapdragon 865 в мире при текущей цене около 400 долларов. Модель также может похвастаться OLED-дисплеем, аккумулятором на 4700 мА*ч, 64-Мп камерой с поддержкой 8K UHD и возможностью работать в сетях 5G.

Android 11 в Европе в составе прошивки MIUI 12.2.1 получил ещё один флагманский смартфон производителя из Поднебесной. Речь идёт о Xiaomi Mi 10 Pro. Он тоже оборудован чипсетом Snapdragon 865. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4500 мА*ч, а одной из главных особенностей модели является основная камера. Она имеет разрешение 108 Мп + 8 Мп + 12 Мп + 20 Мп.

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В Китае производитель обновил до MIUI 12.0.6 пару недавних новинок Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 Pro 5G. Обе всё никак не доберутся до международного рынка. Первая является почти копией POCO M3. Из отличий, не считая дизайна, можно отметить лишь наличие 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля в основной камере. Второй смартфон является самым дешёвым в мире решением со 108-Мп сенсором. Помимо камеры рекордного разрешения, отметим стереодинамики, 120-герцевый дисплей, аккумулятор ёмкостью 4820 мА*ч и 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 750G.

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Xiaomi Redmi 9 Power в Индии успел получить прошивку MIUI 12.0.2 ещё до своей официальной премьеры. При этом смартфон станет точной копией Redmi Note 9 4G. Кроме того, компания выпустила MIUI 12.0.1 на Redmi 9, а Redmi 9A начала получать версию v12.0.2.

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на европейском рынке обновлены до MIUI 12.0.13. Также для них доступна глобальная прошивка MIUI 12.0.8. Обе модели оборудованы процессором Snapdragon 865, панелью IPS с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором на 5000 мА*ч. Старшая версия получила сенсор на 108 Мп и оптическую стабилизацию изображения.

Китайская версия Mi 10T в лице Redmi K30S обновлена до MIUI 12.0.6. И в завершение отметим, что в Китае компания выпустила прошивку MIUI 12.0.14 для флагмана Xiaomi Mi 10 Ultra с двумя 48-Мп модулями. Помимо них, в смартфоне есть процессор Snapdragon 865, аккумулятор на 4500 мА*ч, 120-ваттная проводная, 50-ваттная беспроводная зарядка и 120-герцевый дисплей на органических светодиодах.