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Китайская компания Xiaomi в начале текущего месяца в рамках конференции Snapdragon Tech Summit 2020 Digital заявила, что она первой представит смартфон на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 888 5G. Он будет называться Xiaomi Mi 11. Грядущая новинка уже успела обзавестись датой анонса.

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Смартфону обещают панель 3K с частотой обновления 120 Гц. В основу будет положена матрица на органических светодиодах со встроенным биометрическим сенсором и изогнутыми гранями по бокам. На рендере выше видим, что вверху лицевой стороны расположится оптический модуль фронтальной камеры с 20-мегапиксельным разрешением.

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Xiaomi Mi 11 получит камеру от Mi 10T Pro и аккумулятор от модели Mi 10. На тыльной стороне расположатся сенсоры разрешением 108 Мп, 5 Мп и 13 Мп. Смартфону достанется оптическая стабилизация изображения и поддержка съёмки видео в формате 8K UHD при 30 FPS.

За автономность грядущей новинки будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч. Батарея получит поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 50 Вт. Также будет заявлена 30-ваттная беспроводной подзарядка. Из остального отметим поддержку Near Field Communication, отсутствие разъёма для наушников и защиты от воды, а также операционную систему Android 11 с новым фирменным программным обеспечением MIUI 12.5 сразу из коробки.

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Xiaomi Mi 11 представят в Китае 29 декабря 2020 года. По предварительным данным, на домашнем рынке флагман поступит в продажу в день премьеры. Ранее уже была информация, что цена смартфона стартует с 610 долларов за начальную модификацию памяти.