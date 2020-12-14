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Компания vivo под брендом iQOO презентовала очередной смартфон. Модель называется iQOO U3. Она представляет среднебюджетную ценовую категорию.

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Новинка получила 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Мобильный процессор компании MediaTek работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от модификации.

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На лицевой панели iQOO U3 установлена 90-герцевая матрица IPS формата Full HD+, которая имеет размер 6,58 дюйма по диагонали и каплевидный вырез с 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Для быстрой разблокировки смартфона предусмотрены поддержка технологии распознавания лиц и биометрический сенсор, установленный на правом торце корпуса.

Основная камера исполнена в стиле vivo X50, анонсированного в конце прошлого года. При этом параметры намного скромнее. Новинка получила только два сенсора. Их разрешение составляет 48 Мп и 2 Мп. Вопросами автономности в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч*, которая получила поддержку быстрой проводной зарядку мощность 18 Вт.

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iQOO U3 подключается к ПК и заряжается через симметричный разъём USB Type-C. Также отметим наличие гнезда для наушников, GPS, Bluetooth, Wi-Fi и возможность снимать видео в формате 4K UHD при 30 к/сек. Габариты корпуса смартфона составили 164,2 x 75,4 x 8,4 мм, а вес – 185,5 грамма. Поддержка технологии Near Field Communication отсутствует.

Новинка поступает в продажу сегодня, 14 декабря, с операционной системой Android 10 в белой и серой расцветках корпуса. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти составила 230 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ оценили в 260 долларов.