Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

iQOO U3 получил аккумулятор на 5000 мА*ч и Dimensity 800U при цене от 230 долларов

Новинка поступает в продажу сегодня, 14 декабря.
[ ] для раздела Блоги
+
2080 Super за копейки в Регарде. Таких цен еще не было
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания vivo под брендом iQOO презентовала очередной смартфон. Модель называется iQOO U3. Она представляет среднебюджетную ценовую категорию.

реклама

Новинка получила 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Мобильный процессор компании MediaTek работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от модификации.

анонсы и реклама
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

На лицевой панели iQOO U3 установлена 90-герцевая матрица IPS формата Full HD+, которая имеет размер 6,58 дюйма по диагонали и каплевидный вырез с 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Для быстрой разблокировки смартфона предусмотрены поддержка технологии распознавания лиц и биометрический сенсор, установленный на правом торце корпуса.

Основная камера исполнена в стиле vivo X50, анонсированного в конце прошлого года. При этом параметры намного скромнее. Новинка получила только два сенсора. Их разрешение составляет 48 Мп и 2 Мп. Вопросами автономности в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч*, которая получила поддержку быстрой проводной зарядку мощность 18 Вт.

реклама

iQOO U3 подключается к ПК и заряжается через симметричный разъём USB Type-C. Также отметим наличие гнезда для наушников, GPS, Bluetooth, Wi-Fi и возможность снимать видео в формате 4K UHD при 30 к/сек. Габариты корпуса смартфона составили 164,2 x 75,4 x 8,4 мм, а вес – 185,5 грамма. Поддержка технологии Near Field Communication отсутствует.

Новинка поступает в продажу сегодня, 14 декабря, с операционной системой Android 10 в белой и серой расцветках корпуса. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти составила 230 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ оценили в 260 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
4
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
12
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
2
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Windows 10 лишится от одного и самых популярных инструментов эпохи Windows 7
23
Xiaomi назвала 78 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году – сроки и полный список
7
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
65
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 могут быть связаны с Intel Compiler — есть решение для роста fps
328
Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
39
Xiaomi Mi 10T Pro подешевел на 4 000 рублей – 108 Мп флагман со 144 Гц дисплеем по скидке «12.12»
8
NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса
59
PlayStation 4 можно списывать со счетов – Cyberpunk 2077 выдаёт 20fps@720р на минимальных настройках
86
Визуальные различия между Low и Ultra графикой в Cyberpunk 2077 минимальны, но дают 2Х-рост fps – TG
43
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
125
В Cyberpunk 2077 поместили отсылки к сразу двум мировым хитам: The Witcher 3 и GTA: San Andreas
11
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
35
NVIDIA извинилась перед известным YouTube-каналом HardwareUnboxed и сняла с него все санкции
59
GTA 6 могут перенести на неопределённый срок – виноваты многочисленные баги в Cyberpunk 2077
16
Cyberpunk 2077 и минимальные системные требования, можно ли играть на такой конфигурации
15
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
71
Существование прокачанной версии GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб подтверждено в новой версии AIDA64
12
Cyberpunk 2077 vs NVIDIA – тестирование видеокарт GeForce RTX 3090/3080/3070/3060 Ti в 4К от SH
60
Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
24
Sony возвращает деньги владельцам PS4, купившим Cyberpunk 2077
40

Популярные статьи

Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
169
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
38
60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
22
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
44
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
29
Обзор держателя кабеля мышки Canyon WH100 на основе личного опыта использования
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
4
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Сейчас обсуждают

Ultimauser
15:31
Ты все никак не успокоишься чужое железо за свое выдавать?) Если ты у кого то попросил фото системника, это не значит что он стал твоим лалка🤣 Иди по воскресеньям вкалывай, а то видать денег только н...
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
cibershot
15:27
Посмотрим что получится, Коды с Електрониками могут нормальную гоночку сделать и с хорошей физикой
СМИ: Electronic Arts тоже претендует на Codemasters
Антон вырезай его
15:27
не надо о своих проблемах
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
CoverLocker
15:24
Смерды восстали.
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
Антон вырезай его
15:24
чтобы ему купит vr, нам придется прочитать около 500 статей на тему: интел гомно, амд хорошо, но интел лучше чем амд а нвидию я не куплю, но покупайте нвидию
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Микола Герун
15:24
Циферки дорисованые
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
ахахах
15:24
томы капитала почитай маркса,он точно недурак был раз такое написал.Это только в фильмах про переписки энгельса с каутским рассказывают
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
Dimko
15:22
А ничего, что рекомендованные цены это на Founders Edition, их если и продают, то ни рублем дороже. А ровнять к примеру 700 баксов на карты от партнеров это полный бред, там у многих карт MSRP выше 80...
В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
Антон вырезай его
15:22
+
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Антон вырезай его
15:21
ты суровый псих, не знавший теплых влажных губ
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем