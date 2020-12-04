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Huawei несколько недель назад подтвердила продажу бренда Honor. Несмотря на это, смартфоны каждой фирмы получают одно программное обеспечение, пускай и под разными названиями. За неделю китайская компания выпустила обновление EMUI 11 для 14 моделей.

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Стабильная версия программного обеспечения вышла на флагманские смартфоны 2019 и 2020 года. Речь идёт о Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei Mate 30 Pro. Первые две оборудованы процессором Kirin 990 5G, а последняя получила однокристальную систему Kirin 990. Обе однокристальные системы выполнены по 7-нанометровой технологии, версия с поддержкой 5G отличается двойным блоком для задач искусственного интеллекта и повышенной частотой.

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Модель Mate 30 Pro отличается наличием «экрана-водопада», который почти полностью закрывает боковые грани. В связи с этим производитель убрал кнопки управления громкостью и сместил ближе к тыльной стороне кнопку управления. Представители серии Huawei P40 являются первыми флагманами китайского производителя, которые могут похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления изображения (90 Гц).

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В Европе компания Huawei выпустила бета-версию EMUI 11 сразу на восемь смартфонов. Пять из них представляют семейство Huawei Mate 20, которое появилось в конце 2018 года. Это две модели Huawei Mate 20 X с поддержкой 5G и 4G, а также Huawei Mate 20, версия Pro и флагман класса «люкс» Mate 20 RS Porsche Design с кожаной тыльной стороной.

Помимо семейства Mate 20 программное обеспечение в Европе выпущено на Huawei P30, Huawei P30 Pro и Huawei nova 5T, анонсированные в прошлом году. Все восемь смартфонов работают на базе мобильного процессора Kirin 980. Поддержкой мобильных сетей пятого поколения может похвастаться только модель Mate 20 X 5G, которая получила модемную плату Balong 5000. Это первый телефон китайской компании, который может работать в сетях 5G.

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Прошивка для смартфонов Honor называется не EMUI 11, а Magic UI 4. Глобальная версия уже доступна для трёх флагманских решений 2018 и 2019 годов выпуска. Обновление получил Honor View 20. Формально это первый в мире девайс с отверстием под фронтальную камеру с сенсором ToF на тыльной стороне. Также смартфон одним из первых предложил 48-мегапиксельный оптический модуль.

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Помимо него, Magic UI 4 выпущена на Honor 20 и Honor 20 Pro. Эти смартфоны вышли весной 2019 года. Как и Honor View 20, они получили 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 980 и дисплей с отверстием под селфи-модуль.

EMUI 11 и Magic UI 4 основаны на базе операционной системы Android 10. ОС Android 11 появится не скоро, а большую часть смартфонов китайская компания намерена перевести с ОС от Google на фирменное программное обеспечение HarmonyOS. Все 14 моделей, перечисленных в этой статье, получают обновление «по воздуху». Проверить наличие можно в настройках и в приложении Hi Care (Поддержка).