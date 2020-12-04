24 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
За неделю пекинский технологический гигант Xiaomi успел выпустить стабильную версию MIUI 12 и MIUI 12.2 сразу на 24 смартфона, включая модели брендов Redmi и POCO. Версия v12.2 построена на базе операционной системы Android 11. Её получили небольшое количество смартфонов. Подавляющее большинство обзавелось стабильной версией MIUI 12 с ОС Android 10.
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Redmi Note 7 Pro, одна из первых моделей 2018 года, получила прошивку MIUI 12 в Индии. Её можно установить на международные версии смартфона, поскольку официально за пределами Индии и Китая он не продаётся. Там же выпущена MIUI 12 Stable на бюджетное решение Redmi Y3. В Поднебесной прошивка вышла на Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8.
Десятое поколение тоже оперативно обновляется. Redmi 9 на чипе Helio G80 обзавёлся прошивкой MIUI 12 Global ROM. Обновление также стало доступно для Redmi Note 9, тогда как недавние новинки Redmi Note 9 5G и 4G обзавелись новой версией программного обеспечения в Китае.
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В Европе стабильная сборка на базе десятой ревизии «зелёного робота» стала доступна для бюджетников Redmi 9C NFC и Redmi 9A. Последний уже успел обзавестись глобальной и российской версией программного обеспечения. В России также китайской компанией был выпущен апдейт для флагмана 2018 года Xiaomi Mi MIX 3 на Snapdragon 855, а его вариант с поддержкой мобильных сетей стандарта 5G на системе-на-чипе Snapdragon 855 обзавёлся европейской и глобальной версиями MIUI 12. Модель Mi MIX 3 5G является единственным смартфоном, который работает на операционной системе Android 9.0 Pie.
В Европе немало устройств китайской компании получили MIUI 12 Stable ROM. Новая версия уже доступна для первых смартфонов со 108-мегапиксельной камерой Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, как и для модели класса Mi 10T Lite. Не остался без обновления бюджетник POCO M3 стоимостью около 150 долларов. Он же получил и глобальную версию программного обеспечения.
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Также отметим, что графическая оболочка MIUI 12 вместе с операционной системой Android 10 стала доступна вна территории Поднебесной для Xiaomi Mi 9 Pro 5G, а глобальная сборка вышла на середняк 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite и на флагман двухлетней давности Xiaomi Mi 8.
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В завершение немного расскажем о смартфонах, которые в течение недели получили MIUI 12.2 на базе операционной системы Android 11. Всего их насчитывается лишь пять. Европейская и глобальная сборки фирменной оболочки стали доступны для флагманов текущего поколения Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro на Snapdragon 865 со 108-мегапиксельной основной камерой. В то же время глобальная прошивка вышла на POCO F2 Pro, а в Китае компания начала рассылать стабильную сборку MIUI 12.2 на Android 11 на модель флагманского уровня Redmi K30 Pro и на бюджетник Redmi K30 5G.
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