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Xiaomi Redmi 9 Power с аккумулятором на 6000 мА*ч представят 15 декабря

Смартфон получит Snapdragon 662 и останется без NFC.
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Компания Xiaomi под конец года представит ещё одну модель семейства Redmi 9. Грядущая новинка, что символично, станет девятым смартфоном девятого поколения. Называться она будет Xiaomi Redmi 9 Power. Презентация состоится менее чем через две недели.

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Модель будет оснащена мобильным процессором Snapdragon 662, выполненным по 11-нанометровой технологии. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 6000 мА*ч. Именно батарея станет главной особенностью смартфона. Мощность быстрой проводной подзарядки – 18 Вт.

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Redmi 9 Power получит тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп и 8-мегапиксельную камеру для селфи. Дисплей будет построен на базе жидкокристаллической панели Full HD+ диагональ 6,53 дюйма. Под фронталку будет предусмотрен каплевидный вырез, в то время как дактилоскопический датчик разместится на правом торце корпуса.

В смартфоне мы увидим стереофонические динамики, навигационный модуль GPS, радиоприёмник, старый адаптер беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Корпус устройства получит защиту от брызг и будет изготовлен из пластика.

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Матрицу IPS будет защищать стекло Gorilla Glass третьего поколения. Из прочего отметим выход под наушники, симметричный разъём USB Type-C и отсутствие поддержки Near Field Communication. Redmi 9 Power поступит в продажу с Android 10 и прошивкой MIUI 12. Презентация запланирована на 15 декабря 2020 года. О ценах пока информации нет.

Напомним, что первым представителем семейства Redmi 9 стала одноимённая модель, выпущенная в начале июня 2020 года. Летом также были представлены Redmi 9C NFC и Redmi 9A. Эту троицу можно назвать базовыми смартфонами серии девятого поколения. Уже на их основе построен ряд других устройств: Redmi 9i, Redmi 9AT, Redmi 9C без NFC, Redmi 9 Prime и ещё одна версия Redmi 9. 

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Официально в России можно приобрести Redmi 9 за 11 990 рублей или 13 990 рублей, Redmi 9A за 7990 рублей и Redmi 9C NFC за 8990 рублей или 9990 рублей.

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