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Китайская компания Xiaomi уже давно продаёт не только смартфоны, но и массу других устройств, включая умные телевизоры. На официальном сайте производителя в России представлено несколько моделей стоимостью от 13 990 рублей до 44 990 рублей. Выбирать есть из чего, поскольку предлагаются все самые популярные диагонали – от 32 дюймов до 65 дюймов. Тем не менее, ассортимент в России намного скромнее, чем в Китае, где сейчас к выходу готовится OLED-телевизор формата 4K UHD.

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Модель была замечена в базе данных Bluetooth SIG. Грядущая новинка будет оснащена панелью на органических светодиодах с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Слухи о матрице OLED формата 8K UHD не подтвердились. Напомним, что компания Xiaomi свой первый и пока единственный 8K-телевизор анонсировала в конце сентября этого года. Его оценили в 7300 долларов.

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Что до грядущей новинки, она тоже будет относиться к премиальной категории, поэтому ждать низкого ценника не стоит. Однако, даже приблизительная цена устройства пока что не уточняется. Из характеристик на данный момент известно лишь о наличии разъёма Ethernet и адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Презентация нового телевизора компании Xiaomi ожидается до конца 2020 года.