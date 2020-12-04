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В середине осени компания Apple представила флагманские смартфоны семейства iPhone 12. В октябре в продаже появились только стандартное издание наряду с версией Pro. В России новинки производителя из Купертино оказались не очень популярными.

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В конце нынешнего года в России существенно упали продажи смартфонов всех ключевых игроков рынка. Об этом сообщает директор по аналитике и алгоритмам oneFactor. Отмечается, что в сравнении с концом прошлого года продажи Samsung, Apple и Huawei сократились на 10%, 20% и 30% соответственно.

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Глава «МегаФон Ритейл» заявил, что за месяц с небольшим продажи iPhone 12 упали на 43% в сравнении с iPhone 11. Причём за первые две недели с момента выхода на рынок объём реализации сократился втрое. Кроме того, по данным «Коммерсантъ», в России в октябре продажи iPhone 12 составили 26 000 штук.

За две недели после старта продаж на территории Российской Федерации было зарегистрировано только 48 000 iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Для сравнения, год назад iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались в три раза популярнее. Также стоит отметить, что доля новинок Apple в России в октябре составила 0,03%. Чаще всего смартфоны покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Чечне.

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Падение продаж связывают с несколькими факторами. Во-первых, новинки не в состоянии предложить что-то на уровень выше по сравнению с предшественниками и внедрение поддержки мобильных сетей пятого поколения – бесполезная функция для России. Во-вторых, стоимость немного выросла по сравнению с моделями прошлого поколения. В-третьих, из-за пандемии коронавируса жители России экономят на смартфонах.

Напомним, что каждая модель предлагается в России в трёх модификациях памяти. Цена iPhone 12 в конфигурациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти составляет 80 000-95 000 рублей. Версия Pro доступна с накопителем на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Их оценили в 100 000-130 000 рублей.