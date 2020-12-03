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Китайский технологический гигант Xiaomi в течение 2020 года представил более чем полдюжины умных телефонов в рамках семейства Redmi Note 9. В России на данный момент официально продаются Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. В Индии вышли версии Pro и Pro Max, а в Китае производитель анонсировал Redmi Note 4G/5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Сейчас компания готовится к анонсу моделей следующего поколения. Одной из них станет Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

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Традиционно новое поколение линейки будет презентовано в начале года. Так происходит начиная с января 2016 года, когда состоялась премьера Redmi Note 3. Когда будет анонсировано десятое поколение, пока что неизвестно. Зато на просторах всемирной паутины уже были опубликованы ключевые технические параметры старшей версии в лице Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

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Смартфон будет оборудован чипсетом Snapdragon 750G с поддержкой мобильных сетей стандарта 5G. Однокристальная система выполнена по нормам 8-нанометровой технологии. CPU получил ядра Kryo 570 с частотой 1,8-2,2 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 619.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro может стать самым доступным смартфоном в Европе с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В настоящее время таковым является Realme 7 5G, которого китайская компания оценила в 370 долларов. Также грядущая новинка должна оказаться самым доступным решением в нашем регионе со 108-мегапиксельной основной камерой. Сейчас, не считая флагманских моделей, сенсор на 108 Мп предлагают только Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, если мы говорим об официальной рознице.

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В Redmi Note 10 Pro мы также увидим ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Дисплей будет построен на базе жидкокристаллической панели с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4820 мА*ч. Также смартфону приписывают чип NFC, боковой дактилоскопический сенсор, Android 10 и фирменную прошивку MIUI 12 сразу из коробки.

Вам может показаться, что похожее устройство вы уже где-то видели. На самом деле так и есть. Герой заметки станет лишь европейской версией Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, презентация которого состоялась на прошлой неделе. О стоимости грядущей новинки пока что информации нет, а вот китайский вариант в зависимости от модификации оценили в 245-295 долларов.

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Кроме того, модель с похожими техническими характеристиками в Европе продаётся с середины осени. Речь идёт о Xiaomi Mi 10T Lite. Смартфон остался без 108-мегапиксельной основной камеры. Вместо неё используется оптический модуль с 64-мегапиксельным разрешением, а рекомендованная цена стартует с 279 евро.