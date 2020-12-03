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На днях компания NVIDIA анонсировала относительно доступный графический ускоритель GeForce RTX 3060 Ti. Новинка в исполнении многих компаний уже продаётся в официальной российской рознице. В зависимости от модели стоимость составляет от 46 100 рублей до 62 990 рублей.

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В магазине «Регард» уже доступно шесть видеокарт: четыре от Gigabyte и две от MSI. 46 100 рублей стоит модель MSI GeForce RTX 3060 Ti TWIN FAN OC, оснащённая GPU с частотой от 1410 МГц до 1695 МГц. Вторая модель тайваньской компании называется GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO. Максимальная частота видеочипа повышена до 1830 МГц, а стоимость составляет 50 100 рублей.

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Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G обойдётся в 46 900 рублей. Частота GPU составляет 1410-1695 МГц. GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G с максимальной частотой 1770 МГц оценили в 51 100 рублей. На 3000 рублей дешевле стоит GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G. Частота снижена до 1740 МГц в режиме Boost.

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Последний и самый дорогой графический ускоритель в исполнении Gigabyte называется AORUS GeForce RTX 3060 Ti MASTER 8G. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а пиковая – 1800 МГц. Купить видеокарту можно за 54 900 рублей.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G и GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G в магазине «Ситилинк» стоят чуть дороже, чем в «Регард». Цена составляет 58 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. GeForce RTX 3060 Ti EAGLE 8G обойдётся в 52 990 рублей.

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GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G в исполнении Gigabyte оценена в 56 990 рублей. Пиковая частота составляет 1740 МГц. Самой дорогой видеокартой в магазине «Ситилинк» является AORUS GeForce RTX 3060 Ti MASTER 8G. Её цена составляет 62 990 рублей.

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За 53 990 рублей можно купить MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC. Столько же стоит Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL 8G. На 1000 рублей дороже продаётся Palit GeForce RTX 3060 Ti GAMING PRO 8G. Наконец, в 55 990 рублей обойдётся Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC 8G.

Купить GeForce RTX 3060 Ti в «Регард»

Купить GeForce RTX 3060 Ti в «Ситилинк»

Напомним, что GeForce RTX 3060 Ti построена на базе 8-нанометрового GPU GA104 с 4864 потоковыми процессорами, 152 текстурными блоками, 80 боками рендеринга цветов и 38 ядрами трассировки лучей второго поколения. Объём видеопамяти составляет 8 ГБ. VRAM соединена с GPU 256-разрядной шиной. Эффективная частота видеопамяти составляет 448 ГБ/сек.