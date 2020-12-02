AMD Ryzen 7 5800H получит 8 ядер с частотой от 3,2 ГГц и поддержку SMT
В начале 2021 года американская компания AMD анонсирует семейство мобильных процессоров Ryzen 5000 для использования в ноутбуках. Оно будет состоять из двух линеек: Ryzen 5000U и Ryzen 5000H. Первая будет включать решения на ядрах Zen 2 и Zen 3. О серии Ryzen 5000H пока что известно немного, но один из её представителей уже был замечен на просторах всемирной паутины.
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Речь идёт о модели Ryzen 7 5800H. Процессор получит восемь ядер и будет поддерживать технологию многопоточности. Номинальная частота составит 3,2 ГГц. Пиковая частота платформы пока что не уточняется. Нет информации и о графической подсистеме.
Отметим, что Ryzen 7 5800H станет преемником Ryzen 7 4800H. Этот чип тоже обладает октетом ядер с поддержкой технологии многопоточности. При этом номинальная частота составляет 2,9 ГГц, а максимальная – 4,2 ГГц. 7-нанометровый процессор получил поддержку PCI Express 3.0, потребляет 45 Вт и работает с оперативной памятью DDR4-3200 или LPDDR4-4266.
Процессор текущего поколения оснащён 7-ядерным GPU Radeon Vega 7. Встроенный графический ускоритель работает на частоте 1600 МГц. На официальном сайте компании AMD указано, что платформа Ryzen 7 4800H используется в ноутбуках стоимость от 930 евро.
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