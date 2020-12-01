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Китайская компания Xiaomi 30 сентября 2020 года представила флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T в Европе. После презентации стало известно, что обе модели будут анонсированы в России вместе с POCO X3 NFC. Последний уже давно продаётся на российском рынке, тогда как флагманы дебютировали только спустя два месяца после европейского дебюта.

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Смартфоны почти не отличаются друг от друга. В России обе модели доступны в топовых модификациях. Xiaomi Mi 10T получил 128 ГБ встроенной памяти, а версия Pro – 256 ГБ. В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ ОЗУ. Помимо объёма интегрированного флеш-накопителя, новинки отличаются основной камерой. Если быть точнее, то только главным модулем.

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В Xiaomi Mi 10T Pro установлена основная камера разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой съёмки видео в 8K ULTRA HD при 30 к/сек. В стандартном издании есть всё то же самое, кроме модуля на 108 Мп со стабилизацией. Вместо него используется блок с 64-мегапиксельным датчиком изображения.

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Обе новинки оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Чипсет имеет восемь ядер с частотой 1,8-2,84 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 650 GPU. Также заметим, что в смартфонах используются модули оперативной памяти LPDDR5 и накопители UFS 3.1.

В Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro используется панель с поддержкой стандарта HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. Жидкокристаллический дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и небольшое отверстие с 20-мегапиксельной селфи-камерой, которая обзавелась поддержкой технологии распознавания пользователя по лицу. Завершая тему экрана, отметим, что его разрешение составляет 1080 x 2340 точек и соответствует формату Full HD+.

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Вопросами автономности во флагманах занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Программной оболочкой выступает прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. В смартфонах есть NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-C и выход под наушники. Защита от воды отсутствует вместе с беспроводной подзарядкой. Дактилоскопический датчик расположен на правом торце.

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Рекомендованная цена Xiaomi Mi 10T в России составила 44 990 рублей, но первые покупатели смогут сэкономить 4000 рублей. Xiaomi Mi 10T Pro стоит 49 990 рублей. Скидка для самых быстрых тоже предусмотрена. Стандартное издание будет доступно покупателям в чёрной и серебристой расцветках, а версия Pro появится ещё и в синем цвете.

3 декабря 2020 года компания открывает приём предварительных заказов. Первые 150 покупателей получат в подарок спортивный браслет Xiaomi Mi Smart Band 5, полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic и адаптер питания мощностью 65 Вт. Суммируя официальную стоимость всех аксессуаров, получаем выгоду почти 9000 рублей.

Как видим, в России, новинки оказались чуть дешевле, чем в странах Евросоюза. Там, напомним, стандартное издание в модификации 6/128 ГБ компания оценила в 499 евро или 45 500 рублей, а версия с 8 ГБ ОЗУ стоит 549 евро или 50 000 рублей. Продвинутый вариант доступен с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Цена составила 599 евро (54 500 рублей) и 649 евро (59 000 рублей) соответственно.

В завершение добавим, что на официальном сайте вместе с Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro изображена ещё и Lite-версия с процессором Snapdragon 750G. Это вы можете видеть выше. Она является почти точной копией смартфона Redmi Note 9 Pro 5G, только имеет меньше памяти и 64-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельной. Будет ли упрощённый вариант продаваться в России официально, пока что непонятно.