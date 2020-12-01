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Компания ZTE анонсировала уже третий смартфон с подэкранной фронтальной камерой. Правда, первым стал ZTE Axon 20 5G, а затем были представлены две его модификации. Последней новинкой является модель ZTE Axon 20 5G Extreme Edition.

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Смартфон не сильно отличается от обычной версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Все ключевые технические характеристики сохранились, включая 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Но работает теперь он в паре с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Объём встроенного флеш-накопителя UFS 2.1 китайская компания не уточнила.

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Вторым отличием ZTE Axon 20 5G Extreme Edition стала кожаная тыльная панель. В стандартной модели задник оформлен стеклом. При этом смартфон сохранил скромную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Фронталка интегрирована в Full HD+ дисплей на органических светодиодах. Она построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения. Панель OLED имеет диагональ 6,92 дюйма. В экран также встроен и сканер отпечатков пальцев.

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Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4220 мА*ч с 30-ваттной быстрой подзарядкой. Программной основой выступает операционная система Android 10, дополненная прошивкой MiFavor 10. Также на борту есть Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и GPS. Поддержка технологии Near Field Communication тоже предусмотрена.

Стоимость версии Extreme Edition не уточняется. К слову, китайская компания до сих пор не объявила цену модели с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения, которая получила чипсет от Unisoc. Её представили несколько дней назад.

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Базовый вариант, анонсированный 1 сентября 2020 года, доступен в конфигурациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цена составляет 320 долларов, 365 долларов и 410 долларов соответственно. Пока что смартфон продаётся официально исключительно в Китае.