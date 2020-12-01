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Компания Xiaomi в начале этого года представила модель Mi Note 10 Lite, которая стала облегчённой версией смартфона Mi Note 10. Упрощения коснулись камеры, которая потеряла телеобъектив и 108-мегапиксельный модуль, а также получила менее продвинутый «ширик». Вчера компания ZTE представила достойного конкурента для Xiaomi Mi Note 10 Lite. Он называется ZTE Blade 20 Pro 5G.

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Новинка оснащена 6,47-дюймовой матрицей на органических светодиодах со встроенным дактилоскопом и изогнутыми краями. Экран имеет разрешение Full HD+, каплевидный вырез и занимает примерно 92% лицевой панели смартфона.

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ZTE Blade 20 Pro 5G отличается тонким корпусом. Толщина составляет лишь 7,9 мм. Весит смартфон 168 граммов. При этом камера не сильно выступает над плоскостью тыльной стороны устройства. Площадка содержит четыре датчика изображения. Их разрешение составляет 64 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний сенсор входит в состав ультраширокоугольного модуля. Камера для селфи построена на 20-мегапиксельной матрице.

Аппаратным базисом новинки служит однокристальная система Snapdragon 765G. 7-нанометровый мобильный чипсет работает на частоте до 2,4 ГГц, имеет графическое ядро Adreno 620 и встроенный 5G-модем Snapdragon X52. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Хранить пользователи смогут 128 ГБ данных. При желании можно установить карту памяти.

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За автономность ZTE Blade 20 Pro 5G отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мА*ч. Также отметим поддержку быстрой проводной зарядки по технологии Qualcomm Quick Charge 4+ и операционную систему Android 10 с программным обеспечением MiFavor 10. Стоимость и дата старта продаж новинки пока что не уточняются.

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Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 Lite имеет такой же дисплей и почти идентичную основную камеру. При этом ёмкость аккумулятора повышена до 5260 мА*ч, разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп, а вычислительным центром стал 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730G. В Европе модель поступила в продажу по цене от 349 евро за модификацию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.