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Видеокарты GeForce RTX 3070 начали дешеветь после окончания дефицита в России

Сейчас в продаже есть больше графических ускорителей, нежели несколько недель назад, в связи с чем стоимость опустилась.
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Видеокарты GeForce RTX 3070 партнёры компании NVIDIA начали продаваться уже относительно давно, но из-за дефицита цена была сильно завышенной. Сейчас в продаже есть больше графических ускорителей, нежели несколько недель назад, в связи с чем стоимость опустилась.

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В частности, в магазине «Регард» можно приобрести две модели от Palit и одну видеокарту в исполнении PNY. С неё и начнём. Она называется PNY GeForce RTX 3070 UPRISING Dual Fan. Ускоритель имеет TGP 220 Вт и 12-pin разъём для обеспечения дополнительного питания. Цена составляет 56 770 рублей. Гарантия действует в течение 24 месяцев.

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Оба графических ускорителя компании Palit в магазине «Регард» оценены в 57 900 рублей. Они называются Palit GeForce JetStream и GeForce RTX 3070 GameRock. Обе видеокарты получили два 8-pin разъёма для дополнительного питания. Потребляют они 250 Вт и 220 Вт соответственно. На адаптеры Palit гарантия действует не два года, как в случае с решением PNY, а три.

Все три модели рекомендованы к использованию в компьютерах с 650-ваттным блоком питания. В основе каждой видеокарты лежит 8-нанометровый чип поколения Ampere. Он имеет 5888 потоковых процессоров и работает на номинальной частоте 1,5 ГГц. Частота GPU в режиме Boost повышается на 225 МГц. Тензорных ядер третьего поколения предусмотрено 184, а ядер трассировки лучей второго поколения – вдвое меньше. Также отметим 184 текстурных блока и 96 блоков рендеринга.

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GeForce RTX 3070 является самой скромной из новинок поколения Ampere, которые уже были представлены американской компанией NVIDIA. Графический ускоритель оснащён 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 1750 МГц. VRAM соединена с видеочипом 256-разрядной шиной памяти. Эффективная частота составляет 14 ГГц, а пропускная способность – 448 ГБ/сек.

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GeForce RTX 3070 поддерживает DirectX 12, PCI Express 4 и может работать с мониторами формата 8K ULTRA HD при частоте кадров 60 к/сек. Из интерфейсов отметим HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4. Ускорители имеют два или три (GeForce RTX 3070 GameRock) кулера и занимают три слота на материнской плате. Приобрести новинки можно в магазине «Регард» перейдя по этой ссылке.

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