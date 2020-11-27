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Компания Huawei выпустила программное обеспечение EMUI 11 сразу на два десятка смартфонов. Четыре из них были анонсированы более двух лет назад. В этот список также вошло несколько моделей бренда Honor. Несмотря на то, что он уже был продан предположительно за 15 млрд долларов, смартфоны продолжат получать обновления программного обеспечения. При этом напомним, что прошивка называется не EMUI 11, а Magic UI 4.0.

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Начнём с компании Huawei. В течение недели она выпустила программное обеспечение для 16 своих смартфонов. При этом производитель разослал апдейт исключительно на флагманские модели. В частности, EMUI 11.0.0.115 получили представители семейства Huawei Mate 20.

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20-я серия включает пять смартфонов. В середине осени 2018 года появились Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X и Mate 20 RS Porsche Design, а в феврале 2019 года компанию им составил Huawei Mate 20 X 5G. Все пять моделей оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980.

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Версии с приставкой X отличаются поддержкой стилуса и 7,2-дюймовым дисплеем. При этом 4G-модель получила аккумулятор на 5000 мА*ч, а в варианте с модемом 5G ёмкость комплектной батареи урезали до 4200 мА*ч. Модификация Porsche Design может похвастаться кожаной тыльной стороной с вертикальной стеклянной вставкой.

Семейство Huawei Mate 30 было обновлено почти в полном объёме. Без обновления осталась только недавняя новинка Mate 30E на процессоре Kirin 990E. Обновление под номером EMUI 11.0.0.155 пришло на Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, две версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, и на люксовый флагман Mate 30 RS Porsche Design.

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Апдейт устраняет проблему, которая возникает при запуске режима двух окон в альбомной ориентации дисплея. Также появилось жестовое управление на базе 3D-камеры. Взмахом руки можно перелистывать страницы и фотографии, а также управлять воспроизведением музыки и отвечать на входящие вызовы.

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В семействе прошлого поколения отдельно нужно отметить версию Pro. Она оснащается чипсетом Kirin 990 или Kirin 990 5G. Помимо поддержки технологии Face ID, одной из особенностей флагмана является так называемый «экран-водопад». Дисплей почти полностью закрывает боковые торцы, в связи с чем разработчикам пришлось сместить клавишу питания и отказаться от кнопок регулировки уровня громкости.

Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design получили апдейт под номером EMUI 11.0.0.130 SP5. Обновление улучшает работу системы и повышает качество звука в некоторых сценах в играх. Рассылается апдейт волнами. Модель Mate 40 осталась без обновления.

Напомним, что в 40-й серии дебютировал 5-нанометровый мобильный процессор Kirin 9000 5G. Кроме того, две более дорогие модели могут похвастаться телеобъективом с 10-кратным приближением без потери качества, что является рекордом на рынке.

Сгибаемый смартфон Huawei Mate X получил режим двух окон, новый Always-on Display и ряд нововведений, которые повышают плавность работы графического интерфейса. Всё это пришло вместе с прошивкой под номером EMUI 11.0.0.115, а обновление под номером v11.0.0.120 устраняет ошибки и добавляет тему Starry Night во флагманах 2019 года Huawei P30 и P30 Pro.

В завершение немного скажем о смартфонах компании Honor. Прошивка Magic UI 4.0 под номером v11.0.0.115 стала доступна на несколько моделей флагманского уровня разных лет выпуска. Так, апдейт могут установить владельцы Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и слайдера Honor Magic 2. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10.