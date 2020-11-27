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55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13

Следующая ревизия проприетарного программного обеспечения «прилетит» более чем на 50 уже анонсированных китайской компанией смартфонов.
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Компания Xiaomi в следующем году представит новую версию программного обеспечения MIUI. Сейчас производитель активно переводит смартфоны с MIUI 11 на MIUI 12. А тем временем на просторах всемирной паутины появился перечень моделей, для которых в 2021 году станет доступна оболочка MIUI 13.

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Следующая ревизия проприетарного программного обеспечения «прилетит» более чем на 50 уже анонсированных китайской компанией смартфонов. Все модели перечислять не будем. Отметим только семейства и отдельно остановимся на нескольких устройствах.

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Само собой, MIUI 13 станет доступна для всех флагманских смартфонов 2020 года. Сюда входит всё семейство Xiaomi Mi 10, которое состоит пяти моделей на чипсете Snapdragon 865. Субфлагманы Mi 10 Lite и Mi 10 Youth на Snapdragon 765G тоже не останутся без обновления.

Семейство Redmi K30 будет обновлено в полном объёме. За год китайская компания в рамках 30-й серии представила немало смартфонов. В декабре прошлого года появились Redmi K30 4G/5G, весной нынешнего года производитель выпустил несколько модификаций 5G-версии, а летом вышел доступный флагман Redmi K30 Ultra на 7-нанометровом мобильном процессоре Dimensity 1000+. Последним представителем серии стал Redmi K30S на Snapdragon 865. Его представили в прошлом месяце.

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MIUI 13 поступит на большинство флагманских смартфонов и несколько субфлагманов 2019 года на процессорах Snapdragon 730, Snapdragon 855 и Snapdragon 855+. Речь идёт о семействах Redmi K20 и Xiaomi Mi 9, каждое из которых состоит из нескольких решений.

Кроме того, новую версию программного обеспечения обещают на семейства Xiaomi Mi Note 10 и Mi CC9 за исключением модели Mi CC9e. Это ещё полдюжины устройств. Из бюджетных моделей без обновления не останутся семейства Redmi Note 8, Redmi 10X, Redmi 9 и Redmi Note 9, включая три анонсированных вчера смартфонов. О седьмом поколении версии Redmi Note, которое было анонсировано в прошлом году, пока что никакой информации нет. То же самое касается и серии Redmi предпоследнего поколения.

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Также до MIUI 13 будут обновлены почти все смартфоны бренда POCO. Исключением станет только модель 2018 года Pocophone F1 на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 845. Это означает, что апдейт получат POCO X3/X3 NFC, POCO M2/M2 Pro, POCO F2 Pro, POCO X2, POCO C3 и недавняя новинка POCO M3. 

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