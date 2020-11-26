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Как и ожидалось, сегодня, 26 ноября, в Китае компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 Pro 5G. Новинка существенно отличается от 4G-версии, которая продаётся в России начиная с весны по цене 22 990 рублей за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ пользовательской памяти. При этом модель с поддержкой 5G стала почти точной копией европейского субфлагмана Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

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Новинка имеет корпус из стекла Gorilla Glass 5 и металла. Габариты корпуса составили 165,4 x 76,8 x 9 мм, а масса – 214,5 грамма. Разработчики использовали жидкокристаллическую панель формата Full HD+ с 3,8-миллиметровой перфорацией под 16-мегапиксельную фронтальную камеру по центру. Диагональ составляет 6,67 дюйма.

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Дисплей в Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 395 точек/дюйм, пропорции матрицы – 20 к 9, а яркость – 450 нит. Экран занимает около 85% лицевой части смартфона. Сзади установлена основная камера с четырьмя датчиками изображения, а дактилоскопический сенсор обосновался на правом торце.

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Новинка работает на базе 8-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 750G. Чипсет получил ядра Kryo 570 с частотой до 2,2 ГГц и графический узел Adreno 619. По словам производителя, результат в тесте на производительность в AnTuTu составляет свыше 350 000 баллов. Мобильный процессор работает в паре с 6-8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ информации в зависимости от комплектации. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4820 мА*ч, которая получила поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 33 Вт.

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Главное отличие Redmi Note 9 Pro 5G по сравнению с Xiaomi Mi 10T Lite 5G заключается в основной камере, а точнее в стандартном модуле. Если модель бренда Mi получила сенсор на 64 Мп, то в новинке установлен 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung HM2. Дополнительные матрицы на 2 Мп наряду с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем сохранились.

Модель появится в продаже с операционной системой Android 10. ОС от Google сразу из коробки будет дополнена фирменным программным обеспечением MIUI 12. Новинка также может похвастаться отдельным слотом для карты microSD, портом USB Type-C, стереофоническими динамиками, гнездом для наушников и адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5, Wi-Fi 5. Поддержка Near Field Communication тоже предусмотрена.

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Рекомендованная стоимость Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G в Китае в модификации 6/128 ГБ составила 245 долларов, что на 20 долларов выше, чем ожидалось. За версию с 8 ГБ ОЗУ придётся доплатить ещё 30 долларов. В топовой конфигурации смартфон предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти по цене 305 долларов. Таким образом, новинка стала самым доступным в мире решением со 108-мегапиксельной основной камерой. Для сравнения, Xiaomi Mi 10T Lite 5G с 64-Мп сенсором в Европе оценён в 279 евро за вариант 6/64 ГБ.