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Компания Apple в прошлом месяце анонсировала смартфоны семейства iPhone 12. Впервые производитель представил сразу четыре модели. Новинки стали дебютными телефонами Apple с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Китайские специалисты уже успели разобрать iPhone 12 и iPhone 12 Pro, дабы оценить стоимость всех компонентов в смартфонах.

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Начнём со стандартного издания. Его стоимость в США составляет 799 долларов в начальной модификации без учёта налога, который может варьироваться в зависимости от штата. Базовая комплектация предполагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Себестоимость всех установленных в смартфоне компонентов составляет 373 доллара.

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Самым дорогим элементом является не первая в мире 5-нанометровая однокристальная система Apple A14 Bionic, а 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с разрешением 1170 x 2532 точки. Он построен на органических светодиодах. Стоимость составила 70 долларов. Мобильный процессор оказался на 30 долларов дешевле.

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Модуль оперативной памяти SK Hynix оценили почти в 13 долларов, а цена накопителя производства Samsung составила чуть более 19 долларов. Датчики изображения для камеры поставляет японская компания Sony. В iPhone 12 установлено три сенсора (два сзади и один спереди) разрешением 12 Мп стоимостью по 8 долларов.

Стоимость компонентов в iPhone 12 Pro оказалась немного выше – 406 долларов. Сам смартфон стоит от 999 долларов без налогов. За эти деньги он предлагает 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

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Само собой, компания Apple не зарабатывает на iPhone 12 и iPhone 12 Pro по 400 долларов и 600 долларов соответственно. Помимо затрат на аппаратное обеспечение, полная себестоимость также включает издержки на лицензии, программное обеспечение и его обновление, траты на разработку, гарантийное обслуживание, логистику, продвижение и оплату труда.

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Напомним, что в России официально можно купить и iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Стандартная модель доступна в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость составляет от 80 000 рублей до 95 000 рублей. Версия Pro в конфигурациях 128-512 ГБ обойдётся в 100 000-130 000 рублей. Со всеми ценами можно ознакомиться по этой ссылке.