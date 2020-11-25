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Компания Samsung в этом году представила последнее поколение линейки Galaxy Note. В рамках оной было выпущено четыре модели: Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra и их версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Первую протестировали специалисты DxOMark и высоко оценили возможности её основной камеры – на уровне с версией Ultra.

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Для начала отметим, что в DxOMark протестировали смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора Exynos 990. Основная камера имеет главный и ультраширокоугольный модули на 12 Мп. В первом установлен сенсор оптического формата 1/1,76 дюйма с 1,8-мкм пикселями. Диафрагма – f/1,8. Во втором – матрица типа 1/2,55 дюйма с пикселями размером 1,4 мкм, а объектив имеет светосилу f/2,2.

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Также в состав Samsung Galaxy Note20 есть 64-мегапиксельный телеобъектив для 3-кратного гибридного приближения. Он построен на базе датчика изображения типа 1/1,72 дюйма. Размер пикселя составляет 0,8 мкм. Апертура оптики – f/2. Из прочего отметим оптическую стабилизацию, автофокусировку Dual Pixel, поддержку 8K ULTRA HD при 24 к/сек и возможность снимать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 к/сек.

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Флагман южнокорейской компании получили 123 балла за фотосъёмку и 105 баллов за видеовозможности. Также стоит отметить, что зум оценили в 74 пункта. Общий бал смартфона – 120. Что интересно, в 120 пунктов в DxOMark оценили и камеру Samsung Galaxy20 Ultra. При этом за зум модель получила 76 баллов, несмотря на наличие перископного телеобъектива.

Со 120 баллами Samsung Galaxy Note20 оказался в середине второго десятка. Идентичный результат, помимо версии Ultra, также продемонстрировали Google Pixel 5 и Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition.