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Китайская компания Huami объявила о старте продаж на территории России новых умных часов линейки Amazfit. Производитель из Поднебесной привёз две модели с похожими параметрами и разным дизайном. Новинки называются Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2.

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Главное отличие между двумя носимым гаджетами – экран, а точнее его форма. Amazfit GTR 2 оснащены круглой активной матрицей на органических светодиодах. Диаметр составляет 1,39 дюйма. Панель прикрыта стеклом с загнутыми гранями. Выбирать покупатели могут из двух модификаций в зависимости от материала изготовления. Есть версия в стальном корпусе и в алюминиевом.

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Вторая новинка внешне больше напоминает Apple Watch. Часы получили прямоугольную AMOLED-панель диагональю 1,65 дюйма. При этом в качестве материла корпуса используется исключительно алюминий. Стальной версии в этот раз не предусмотрено.

Обе новинки получили сенсор BioTracker 2 PPG, который отвечает за подсчёт частоты сердечных сокращений. Популярная функция определения уровня насыщенности крови кислородом тоже присутствует. Носимые гаджеты могут похвастаться возможностью выполнять мониторинг уровня стресса и распознавать дюжину тренировок. Также стоит отметить, что обе новинки наделены функцией отслеживания состояния здоровья по индексу PAI.

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Гаджеты можно использовать для ответа на входящие звонки за счёт наличия микрофона и динамика. Объём пользовательской памяти составляет 3 ГБ. Круглая модель без подзарядки может проработать около двух недель, а прямоугольная – только одну неделю при использовании в обычном режиме.

Стоимость каждой новинки в корпусе из алюминиевого сплава в России составила 13 990 рублей. Amazfit GTR 2 в стальном корпусе китайский производитель оценил в 15 490 рублей.