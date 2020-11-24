Xiaomi Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G – список известного перед официальным анонсом
Конец осени компания Xiaomi решила провести активно. Сегодня она анонсирует модель POCO M3, а через два дня – китайскую серию Redmi Note 9 с поддержкой 5G. В тот же день ожидается премьера Redmi Note 9T 5G и новых смарт-часов, а уже 1 декабря в России будут представлены флагманы Mi 10T и Mi 10T Pro. В данном небольшом материале мы расскажем обо всём, что уже известно о семействе Redmi Note 9 5G.
реклама
POCO M3, премьера которого состоится сегодня, станет международной версией модели Redmi Note 9 4G. Её тоже могут анонсировать 26 ноября, но в последнее время информации о ней не появляется. А вот о двух модификациях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения разговоров ходит даже больше, чем того хотелось бы.
Начнём со стандартного издания. Оно будет построено на базе международной версии Redmi Note 9. При этом вместо 12-нанометрового чипсета Helio G85 будет применяться 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Грядущая новинка обзаведётся Full HD+ панелью IPS, диагональ которой составит 6,53 дюйма. Смартфон сохранит аккумулятор на 5020 мА*ч, 13-мегапиксельную селфи-камеру и 48-мегапиксельный сенсор в тыльной камере. При этом мощность быстрой зарядки вырастет с 18 Вт до 22,2 Вт, дактилоскопический сенсор отправится с задней панели на боковой торец, а основная камера лишится одного датчика.
реклама
В рамках рекламной кампании Xiaomi не особо акцентирует внимание на Redmi Note 9 5G в отличие от версии Pro, которая получит 108-мегапиксельный сенсор. Сказать, что модель с поддержкой 5G будет построена на базе Redmi Note 9 Pro, нельзя. 108-Мп камера – это единственное, что отличает грядущую новинку от Xiaomi Mi 10T Lite, который был анонсирован в Европе около двух месяцев назад.
реклама
Redmi Note 9 Pro 5G тоже получит матрицу IPS с частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандарта HDR10. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 x 2400 точек. Помимо сенсора на 108 Мп, в основной камере будут установлены два датчика на 2 Мп и 8-мегапиксельная матрица в составе ультраширокоугольного блока.
Смартфон получит стереофонические динамики и наряду со стандартным изданием обзаведётся боковым дактилоскопом. Аппаратным базисом выступит однокристальная система Snapdragon 750G с графикой Adreno 619, выполненная по 7-нанометровой технологии. Ёмкость встроенной батареи составит 4820 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 33 Вт.
реклама
Ещё вчера обе модели в Китае стали доступны для предварительного заказа, но цены пока что не уточняются. Хотя были слухи, что Redmi Note 9 5G будет стоить от 150 долларов, а версия Pro – от 225 долларов. В завершение добавим, что оба смартфона получат NFC, выход под наушники, Wi-Fi 5 и будут сразу из коробки работать на Android 10 с MIUI 12.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила