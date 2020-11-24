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Конец осени компания Xiaomi решила провести активно. Сегодня она анонсирует модель POCO M3, а через два дня – китайскую серию Redmi Note 9 с поддержкой 5G. В тот же день ожидается премьера Redmi Note 9T 5G и новых смарт-часов, а уже 1 декабря в России будут представлены флагманы Mi 10T и Mi 10T Pro. В данном небольшом материале мы расскажем обо всём, что уже известно о семействе Redmi Note 9 5G.

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POCO M3, премьера которого состоится сегодня, станет международной версией модели Redmi Note 9 4G. Её тоже могут анонсировать 26 ноября, но в последнее время информации о ней не появляется. А вот о двух модификациях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения разговоров ходит даже больше, чем того хотелось бы.

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Начнём со стандартного издания. Оно будет построено на базе международной версии Redmi Note 9. При этом вместо 12-нанометрового чипсета Helio G85 будет применяться 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Грядущая новинка обзаведётся Full HD+ панелью IPS, диагональ которой составит 6,53 дюйма. Смартфон сохранит аккумулятор на 5020 мА*ч, 13-мегапиксельную селфи-камеру и 48-мегапиксельный сенсор в тыльной камере. При этом мощность быстрой зарядки вырастет с 18 Вт до 22,2 Вт, дактилоскопический сенсор отправится с задней панели на боковой торец, а основная камера лишится одного датчика.

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В рамках рекламной кампании Xiaomi не особо акцентирует внимание на Redmi Note 9 5G в отличие от версии Pro, которая получит 108-мегапиксельный сенсор. Сказать, что модель с поддержкой 5G будет построена на базе Redmi Note 9 Pro, нельзя. 108-Мп камера – это единственное, что отличает грядущую новинку от Xiaomi Mi 10T Lite, который был анонсирован в Европе около двух месяцев назад.

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Redmi Note 9 Pro 5G тоже получит матрицу IPS с частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандарта HDR10. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 x 2400 точек. Помимо сенсора на 108 Мп, в основной камере будут установлены два датчика на 2 Мп и 8-мегапиксельная матрица в составе ультраширокоугольного блока.

Смартфон получит стереофонические динамики и наряду со стандартным изданием обзаведётся боковым дактилоскопом. Аппаратным базисом выступит однокристальная система Snapdragon 750G с графикой Adreno 619, выполненная по 7-нанометровой технологии. Ёмкость встроенной батареи составит 4820 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 33 Вт.

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Ещё вчера обе модели в Китае стали доступны для предварительного заказа, но цены пока что не уточняются. Хотя были слухи, что Redmi Note 9 5G будет стоить от 150 долларов, а версия Pro – от 225 долларов. В завершение добавим, что оба смартфона получат NFC, выход под наушники, Wi-Fi 5 и будут сразу из коробки работать на Android 10 с MIUI 12.