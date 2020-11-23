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Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года

Полноценной заменой этой линейки станут сгибаемые смартфоны Samsung Galaxy Fold.
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Слухи о том, что южнокорейская компания Samsung откажется от серии Galaxy Note и отправит стилус S Pen в линейку Galaxy S ходили уже давно. Теперь они нашли официальное подтверждение. Производитель из Сувона заявил и закрытии серии Galaxy Note и прекращении производства флагманских смартфонов 2020 года. Речь идёт о Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra и их модификациях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Полноценной заменой этой линейки станут сгибаемые смартфоны Samsung Galaxy Fold. В частности, вместо Galaxy Note 21 летом следующего года будет анонсирован Samsung Galaxy Z Fold 3. Он получит поддержку ввода с помощью пера S Pen. Анонс смартфона состоится в июле, тогда как новые модели серии Galaxy Note появлялись в августе.

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Ранее по Сети блуждали слухи о том, что S Pen мы увидим и во флагмане Samsung Galaxy S21 Ultra, премьера которого ожидается в феврале 2021 года. Эта информация тоже была подтверждена. При этом более скромные модели Galaxy S21 и Galaxy S21+ останутся без фирменного стилуса.

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На данный момент в магазине «Ситилинк» можно приобрести три смартфона линейки Galaxy Note. Вместе с флагманами нового поколения в продаже ещё остаётся Lite-версия десятой серии, которую представили в начале 2020 года на Consumer Electronics Show.

Несмотря на огромную разницу в цене, между тремя моделями есть кое-что общее, не считая набора интерфейсов. Это 25-ваттная проводная зарядка и 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. В Galaxy Note 10 Lite она установлена вместе с ещё двумя модулями на 12 Мп. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп.

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Смартфон оснащён процессором Exynos 9810 в паре с 6 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Кроме того, модель получила дисплей Super AMOLED со встроенным биометрическим сенсором и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Стоимость Samsung Galaxy Note 10 Lite составляет 39 990 рублей.

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Стандартное издание нового поколения получило более производительный 7-нанометровый чипсет Exynos 990, но ёмкость аккумулятора упала до 4300 мА*ч. В основной камере установлены 12-мегапиксельный главный датчик изображения и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Снимать видео можно в 8K UHD при 24 к/сек или в 4K UHD при 60 к/сек. Во фронтальной камере используется сенсор на 10 Мп.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra обладает 3K-панелью диагональю 6,9 дюйма с защитой Gorilla Glass Victus. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч и получил поддержку 15-ваттной беспроводной подзарядки.

Samsung Galaxy Note 20 доступен в модификации 8/256 ГБ по цене 69 990 рублей. Версия Ultra с этими же объёмами памяти стоит на 20 000 рублей дороже, тогда как в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоимость возрастает до 109 990 рублей.

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Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года
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