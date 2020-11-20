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Год близится к концу, поэтому в течение месяца нас ждёт много информации, которая подведёт итоги четырёх кварталов. Так, аналитики «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные игровые консоли в 2020 году на территории Российской Федерации. Если быть точнее, данные есть за период с 1 января по 11 ноября.

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Мало кого удивит тот факт, что самой популярной приставкой стала Sony PlayStation 4 Pro, в то время как на второй строчке расположилась версия Slim. Обычная PlayStation 4 заняла четвёртое место. Она оказалась выше, чем Xbox One X, но пропустила вперёд Nintendo Switch.

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63% россиян отдают предпочтение игровым консолям Sony. В то же время доля приставок Microsoft составила 21%, а Nintendo – 16%. Справедливости ради нужно отметить, что статистика переходов по ссылкам в «Яндекс.Маркет» не обязательно должна точно коррелироваться с продажами.

Бум популярности игровых консолей обычно приходится на «Чёрную пятницу». Но 2020 год привык нас удивлять. В связи с пандемией коронавирусной инфекции пользователи резко начали обращать внимание на приставки в середине весны, когда начался карантин.

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На тот момент в десятку попало сразу пять консолей компании Sony, включая PlayStation Portable Slim & Lite. Она заняла последнее место. Лидерами стали PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim на 1 ТБ и 500 ГБ. В топ-10 также попали PlayStation 4, Nintendo Switch и Switch Lite, Xiaomi One X, Xbox One S и версия без оптического привода.

Напомним, что на прошлой неделе стартовали мировые продажи Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition, а вчера обе модели появились в России. Рекомендованная цена составила 46 999 рублей и 37 999 рублей соответственно. Отдельно ещё можно приобрести несколько аксессуаров на общую сумму 24 000 рублей.