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Жители США, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и, само собой, Японии получили возможность купить игровую консоль Sony PlayStation 5 на прошлой неделе. Сегодня, 19 сентября, стартуют официальные продаж приставок нового поколения в России.

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Новинка оснащена 8-ядерным 16-поточном процессором AMD на архитектуре Zen и GPU с поддержкой трассировки лучей. Производительность графики составляет 10,3 TFLOPS. Модель поддерживает 4K ULTRA HD с частотой до 120 Гц. Приставка комплектуется накопителем SSD объёмом 825 ГБ и несёт на борту 16 ГБ памяти GDDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/сек. PlayStation 5 получила HDMI, USB Type-A, USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и Ethernet.

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Стоимость Sony PlayStation 5 в России составила 46 999 рублей. Вариант Digital Edition без привода Blue-ray обойдётся в 37 999рублей. Также можно приобрести игровой контроллер DualSense, HD-камеру и беспроводные наушники PULSE 3D. Цена аксессуаров составляет 5799 рублей, 4999 рублей и 8299 рублей соответственно. Зарядная станция для геймпада и пульт дистанционного управления оцениваются в 2499 рублей.

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Что касается игр, выбор пока далеко не самый большой. Самые дорогие – Destruction AllStars, Demon’s Souls и Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Стоимость каждой составляет 5499 рублей. Стандартное издание о Человеке-пауке стоит 4299 рублей. Assassin’s Creed: Valhalla и Watch Dogs: Legion обойдутся в 4499 рублей каждая.

Напомним, что полторы недели назад в продажу в России поступили две консоли компании Microsoft. Более производительную модель Series X оценили в 45 590 рублей. Стоимость Series S с относительно скромной начинкой и без оптического привода составила 26 990 рублей.

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Как стало известно, консоли Sony оказались в пять раз популярнее игровых приставок Microsoft в Японии. Продажи PlayStation 5 за первые четыре дня с момента релиза составили 118 000 единиц, а Xbox Series S | X разошлись тиражом 21 000 штук. Для сравнения, лишь за два дня после старта продаж PlayStation 4 компания Sony у себя на родине смогла реализовать 322 000 консолей.