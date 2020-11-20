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Xiaomi Redmi Note 9T обзавёлся датой анонса

На следующей неделе компания Xiaomi намерена представить целую россыпь новых смартфонов.
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На следующей неделе компания Xiaomi намерена представить целую россыпь новых смартфонов. От производителя ждут как минимум пять новинок. 24 ноября состоится презентация POCO M3, а также трёх моделей Redmi Note 9 на процессорах Snapdragon 662, Dimensity 800U и Snapdragon 750G. Ещё один смартфон будет представлен чуть позже. Им станет Xiaomi Redmi Note 9T.

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Грядущая новинка появится 26 ноября. О цене пока что информации нет. Но напомним, что Redmi Note 8T в Европе появился в прошлом году в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 179 евро, 199 евро и 249 евро соответственно.

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Модель нового поколения от предшественницы будет отличаться существенно. Вместо 11-нанометрового процессора Snapdragon 665 она получит 7-нанометровую SoC Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Объём оперативной памяти может быть увеличен до 8 ГБ, а встроенной до – 256 ГБ в топовой конфигурации.

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Для сравнения, Redmi Note 8T оборудован батареей на 4000 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой. Фронтальная камера также будет 13-мегапиксельной, а основная сохранит 48-мегапиксельный модуль, но останется с тремя сенсорами вместо четырёх. Датчик в стандартном блоке может быть заменён.

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В Xiaomi Redmi Note 9T будет установлен 6,53-дюймовый дисплей IPS вместо 6,3-дюймовой панели. Сканер отпечатков пальцев переберётся с тыльной стороны на правый торец. Многим такое расположение биометрического сенсора по душе больше.

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Дизайн в целом тоже немного изменится. Под фронталку будет отведено круглое отверстие вместо каплевидного выреза. Площадка основной камеры теперь будет не вертикальной в левом углу задника, а круглой и расположится по центру. Набор интерфейсов по сравнению с Redmi Note 8T не изменится. Модель нового поколения сохранит адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, выход под наушники и порт USB-C. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12.

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