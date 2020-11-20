Xiaomi Redmi Note 9T обзавёлся датой анонса
На следующей неделе компания Xiaomi намерена представить целую россыпь новых смартфонов. От производителя ждут как минимум пять новинок. 24 ноября состоится презентация POCO M3, а также трёх моделей Redmi Note 9 на процессорах Snapdragon 662, Dimensity 800U и Snapdragon 750G. Ещё один смартфон будет представлен чуть позже. Им станет Xiaomi Redmi Note 9T.
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Грядущая новинка появится 26 ноября. О цене пока что информации нет. Но напомним, что Redmi Note 8T в Европе появился в прошлом году в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 179 евро, 199 евро и 249 евро соответственно.
Модель нового поколения от предшественницы будет отличаться существенно. Вместо 11-нанометрового процессора Snapdragon 665 она получит 7-нанометровую SoC Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Объём оперативной памяти может быть увеличен до 8 ГБ, а встроенной до – 256 ГБ в топовой конфигурации.
Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Для сравнения, Redmi Note 8T оборудован батареей на 4000 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой. Фронтальная камера также будет 13-мегапиксельной, а основная сохранит 48-мегапиксельный модуль, но останется с тремя сенсорами вместо четырёх. Датчик в стандартном блоке может быть заменён.
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В Xiaomi Redmi Note 9T будет установлен 6,53-дюймовый дисплей IPS вместо 6,3-дюймовой панели. Сканер отпечатков пальцев переберётся с тыльной стороны на правый торец. Многим такое расположение биометрического сенсора по душе больше.
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Дизайн в целом тоже немного изменится. Под фронталку будет отведено круглое отверстие вместо каплевидного выреза. Площадка основной камеры теперь будет не вертикальной в левом углу задника, а круглой и расположится по центру. Набор интерфейсов по сравнению с Redmi Note 8T не изменится. Модель нового поколения сохранит адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, выход под наушники и порт USB-C. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12.
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