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Компания Xiaomi заявила, что за шесть с половиной лет с момента запуска линейки Redmi Note суммарные продажи превысили отметку 140 млн смартфонов. Примерно половина из них приходится на долю семейств Redmi Note 7 и Redmi Note 8.

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Пионером уже ставшей легендарной серии была модель Redmi Note на процессоре MediaTek NT6592. Она получила аккумулятор ёмкостью 3100 мА*ч, 5,5-дюймовый HD-экран, фронтальную камеру на 5 Мп и основную камеру с 13-мегапиксельным разрешением. Смартфон был анонсирован в марте 2014 года, а спустя несколько месяцев появилась версия 4G с теми же параметрами и чипом Snapdragon 400.

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Презентация Redmi Note 2 состоялась в августе 2015 года. В основу устройства легла однокристальная система Helio X102 Камеры остались неизменными, разрешение экрана выросло до Full HD, но ёмкость аккумулятора уменьшилась, составит 3060 мА*ч.

Менее чем через полгода появился популярный Redmi Note 3 со сканером отпечатков пальцев. Он тоже получил 5,5-дюймовую панель IPS. При этом аккумулятор на 4050 мА*ч отвечал за автономность, а Snapdragon 650 – за производительность. Разрешение основной камеры выросло до 16 Мп.



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Ещё одним хитом стало четвёртое поколение. Компания вернула 13-Мп сенсор в основную камеру, а ёмкость батареи ещё немного подросла – до 4100 мА*ч. Доступен Redmi Note 4 был в модификациях на процессорах Helio X20 и Snapdragon 625. Естественно, большей популярностью пользовалась версия с чипом Qualcomm.

В 2018 году компания Xiaomi представила Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 6 Pro. Отличия между ними были минимальными. Все получили основную камеру разрешением 12 Мп + 5 Мп, аккумулятор на 4000 мА*ч и чипсет Snapdragon 636. В Redmi Note 5 и версии Pro установлена фронталка на 13 Мп и 20 Мп соответственно. Redmi Note 6 Pro обзавёлся дисплеем с вырезом, а разрешение селфи-камеры составило 20 Мп + 2 Мп.

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2019 год начался тем, что Xiaomi официально подтвердила создание независимого бренда Redmi. В феврале и январе появились Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro. Это были первые смартфоны компании с 48-мегапиксельной основной камерой. Версия Pro обзавелась ещё и новым чипсетом Snapdragon 675. Уже в декабре 2019 года компания заявила, что суммарные продажи серии превысили отметку 28 млн единиц.

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На тот момент на рынке уже присутствовало семейство Redmi Note 8. Оно дало пользователям первый в мире смартфон на чипе Helio G90T и дебютную модель с 64-мегапиксельной основной камерой. В Redmi Note 8 Pro впервые в истории серии появился NFC. К маю 2020 года объём реализации перешагнул 30 млн смартфонов.

Сейчас на рынке во всю продаются пять моделей девятого поколения, хотя и их предшественники ещё тоже есть в наличии. О суммарных продажах Redmi Note 9 компания не говорит. Возможно, смартфоны не пользуются такой популярностью.

В завершение добавим, что уже на следующей неделе Xiaomi анонсирует китайские варианты Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Первый может появиться на международном рынке, как Redmi Note 9T. Второй в свою очередь станет самым доступным в мире смартфоном со 108-мегапиксельной камерой при цене 225 долларов за начальную модификацию памяти.