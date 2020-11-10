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В России начались продажи игровых приставок нового поколения американской компании Microsoft. В этот раз линейка представлена двумя моделями: Xbox Series X и Series S.

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Обе консоли оборудованы 8-ядерными процессорами с ядрами Zen 2. Их частота в младшей модели составляет 3,4-3,6 ГГц, а в старшей – 3,6-3,8 ГГц. Чипы в каждой из новинок выполняются по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

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Xbox Series S поддерживает 1440p с масштабированием до 4K ULTRA HD. Кадровая частота может достигать 120 Гц. Графическая подсистема представлена GPU производства AMD с 20 вычислительными блоками и частотой 1565 МГц на архитектуре RDNA 2. Производительность – 4 TFLOPS. Приставка оборудована накопителем NVMe SSD вместимостью 512 ГБ и 10 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 56-224 ГБ/сек.

Xbox Series X обладает GPU на архитектуре RDNA 2 с частотой 1825 МГц и 52 вычислительными блоками. Производительность достигает 12,15 TFLOPS. Объём памяти составляет 16 ГБ, а скорость – 336-560 ГБ/сек. Старшая консоль поколения поддерживает нативное разрешение 4K ULTRA HD с частотой до 120 FPS. Вместимость накопителя составляет 1 ТБ.

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Xbox Series S без оптического привода в России компания оценила в 26 990 рублей. Стоимость консоли Xbox Series X составила 45 590 рублей. Также отметим, что примерно в 7000 рублей обойдётся подписка Xbox Game Pass на 12 месяцев. Цена подписки Game Pass Ultimate на 12 месяцев составляет около 11 000 рублей.

Напомним, что игровые консоли компании Sony нового поколения поступают в продажу в России на следующей неделе. Sony PlayStation 5 можно будет купить за 46 999 рублей, а вариант Digital Edition окажется на 9000 рублей дешевле. При этом в отличие от приставок Microsoft новинки Sony не отличаются в техническом плане, не считая отсутствия Blu-ray привода у более доступной версии.