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Японский гигант Sony намерен анонсировать свой дебютный смартфон среднего уровня с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. На данный момент в сетях 5G могут работать только флагманские модели Xperia 1 II и Xperia 5 II, оснащённые процессором Snapdragon 865. Следующей новинкой производителя станет смартфон под названием Sony Xperia 10 III.

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Он будет выпущен вместо Sony Xperia 10 II Plus, премьера которого была изначально запланирована на конец текущего года, но затем её отменили. Смартфону приписывали наличие 8-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 720G, т.е. мобильных сетей стандарта 5G он не поддерживал бы.

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Sony Xperia 10 III будет работать на базе чипсета Snapdragon 690. Эта однокристальная система используется в OnePlus Nord N10 и LG K92. Изделие изготовлено по нормам 8-нанометровой технологии. Мобильный процессор получил шесть ядер Kryo 560 Silver с частотой 1,7 ГГц. «Большие» ядра Kryo 560 Gold трудятся на частоте 2,0 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 619L GPU.

Чипсет поддерживает 120-герцевые панели формата Full HD+, Wi-Fi 6 и имеет интегрированную модемную плату Snapdragon X51, которая и обеспечивает работу в сетях 5G со скоростью скачивания до 2,5 Гбит/сек. Больше информации о технических характеристиках смартфона нет. Презентация ожидается в конце февраля вместе с флагманской моделью Sony Xperia 1 III на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 875.

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Напомним, что Sony Xperia 10 II был анонсирован 24 февраля 2020 года. Он получил 11-нанометровую систему-на-чипе Snapdragon 665, экран OLED и аккумулятор ёмкостью 3600 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Экран построен на базе матрицы OLED, но сканер отпечатков пальцев остался на правом торце. В Европе смартфон в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ оценили в 349 евро.