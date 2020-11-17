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Вчера мы писали о технических характеристиках смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy 21+ и Galaxy S21 Ultra. Все три модели в зависимости от региона продаж будут доступны с процессором Snapdragon 875 или Exynos 2100 на борту. В программном обеспечении Geekbench стандартная модель следующего поколения прошла два теста на производительность с разными однокристальными системами. Чип компании Qualcomm вновь оказался мощнее.

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Snapdragon 875, как и Snapdragon 865, получил 8-ядерный CPU с частотой до 2,84 ГГц. Однако, за счёт перехода с 7-нанометрового на 5-нанометровый техпроцесс, применение ядра Cortex-X1 и графики Adreno 660 новый чипсет окажется мощнее предшественника. О 5-нм однокристальной системе Exynos 2100 пока что никакой информации нет.

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Samsung Galaxy S21 на Snapdragon 875 набрал 1120 баллов в тесте одного ядра и 3319 баллов в тесте всех ядер. Бенчмарк также подтвердил наличие 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11. Результат смартфона с Exynos 2100 под капотом в Single-Core составил 1038 баллов (-7,32%), а в Multi-Core – 3060 баллов (-7,8%).

Как видим, оба процессора окажутся мощнее и чем Snapdragon 865, и чем Exynos 990 в однопоточном режиме. А вот к результату теста всех ядер Exynos 2100 есть вопросы. Напомним, что Samsung Galaxy S20 тоже продаётся с процессорами Snapdragon и Exynos в зависимости от страны. Результат модели на чипе Exynos 990 в режиме Single-Core составляет 766 баллов, а в Multi-Core – 2614 баллов. Модификация на Snapdragon 865 набирает 827 баллов и 3068 баллов соответственно.