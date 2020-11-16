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Сегодня мы писали о том, что в Сети утекли основные технические параметры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra. Вместе с ним производитель из Южной Кореи анонсирует модели Galaxy S21 и Galaxy S21+. Их характеристики тоже появились на просторах всемирной паутины за несколько месяцев до официальной презентации.

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Samsung Galaxy S21 появится на рынке в цветовых вариантах Phantom Gray, Phantom Blue, Phantom White, Phantom Pink и Phantom Violet, тогда как палитра расцветок версии Plus будет включать Phantom Black, Phantom Violet и Phantom Silver. Оба смартфона будут защищены от воды по стандарту IP68. При этом корпус каждой модели будет изготовлен из пластика, а не из стекла, как у Galaxy S21 Ultra.

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На этом сходства не заканчиваются. Камеры не будут отличаться от предшественников по «железу». Разрешение главного и ультраширокоугольного модулей составит по 12 Мп. В телеобъективе будет установлен 64-мегапиксельный датчик изображения. При этом Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ смогут записывать видео в формате 8K UHD с частотой кадров 30 FPS, а не 24 FPS, как модели текущего поколения.

Аппаратным базисом выступит однокристальная система Snapdragon 875 или Exynos 2100 в зависимости от региона продаж. Как всегда, в Россию приедет вариант на фирменном мобильном процессоре. Обе SoC выполняются по 5-нанометровой технологии.

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Базовая модель получит 6,2-дюймовую матрицу Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость комплектной батареи составит 4000 мА*ч. В Samsung Galaxy S21+ диагональ экрана будет увеличена до 6,7 дюйма, а зарядная ёмкость аккумулятора – до 4800 мА*ч. Из общего отметим операционную систему Android 11, прошивку One UI 3.1 и поддержку 25-ваттной быстрой зарядки по проводу.

Напомним, что Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+ оборудованы 3K-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и процессорами Snapdragon 865 / Exynos 990. В России оба флагмана продаются официально в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В магазине «Ситилинк» купить стандартное издание можно за 57 990 рублей, а цена версии Plus составляет 62 990 рублей.