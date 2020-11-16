Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2021 году компания Samsung анонсирует флагманские смартфоны Galaxy S21. Официально название линейки ещё не было подтверждено, поэтому вполне возможно, что семейство нового поколения будет называться Galaxy S30. Как бы там ни было, в Сети появился детальный список параметров Samsung Galaxy S21 Ultra. Пока что флагман фигурирует под таким названием. Он станет самым дорогим из трио новинок следующего поколения.

реклама

Смартфон получит корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68. На выбор пользователям будут предложены расцветки Phantom Black, Phantom Violet и Phantom Silver. Программной платформой выступит операционная система Android 11, которая ляжет в основу фирменной оболочки One UI 3.1.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

В зависимости от региона продаж Samsung Galaxy S21 Ultra будет оборудован однокристальной системой Snapdragon 875 или Exynos 2100. Оба мобильных процессора выполняются по нормам 5-нанометровой технологии. Свою платформу компания из Южной Кореи до сих пор официально не представила. По слухам, система-на-чипе нового поколения будет отличаться высокой производительностью и скромным энергопотреблением.

Грядущая новинка обзаведётся 6,8-дюймовой панелью формата Quad HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Придётся ли пользователям в этот раз выбирать между максимальным разрешением и частотой обновления изображения, пока что не уточняется. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 45-ваттной быстрой зарядкой. Мощность беспроводной подзарядки не уточняется.

реклама

Samsung Galaxy S21 вслед за флагманами Huawei 2020 года получит перископный телеобъектив с 10-кратным оптическим увеличением без потери качества. Помимо него, в основной камере будет установлен ещё один 10-мегапиксельный модуль. Он будет обеспечивать приближение кратностью 3x без потери качества. Разрешение стандартной камеры составит 108 Мп, а ультраширокоугольной – 12 Мп. Из прочих параметров отмечают обновлённый ночной режим, поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD со стабилизацией и возможность записывать ролики в формате 8K ULTRA HD при 30 к/сек.

реклама

Напомним, что в Samsung Galaxy S20 Ultra используется чипсет Snapdragon 865 или Exynos 990. Экран имеет диагональ 6,9 дюйма, разрешение 3K и максимальную частоту обновления 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп. Она получила поддержку записи видео в 8K при 24 FPS и 4-кратный оптический зум. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой.

О цене Samsung Galaxy S21 Ultra пока что никакой информации нет. Модель пока ещё текущего поколения в России появилась в модификациях 12/128 ГБ и 16/512 ГБ по цене 99 990 рублей и 119 990 рублей соответственно. Через несколько дней после старта продаж стоимость выросла на 10 000 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S20 Ultra в начальной конфигурации в магазине «Ситилинк» стоит 81 990 рублей.