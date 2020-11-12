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11 ноября в Китае отмечали День холостяков. По традиции к празднику была приурочена самая крупная распродажа. На отдельные группы товаров скидки начали действовать ещё с 1 ноября. Как стало известно, компания Xiaomi в этом месяце на всех торговых площадках уже успела заработать более 2 млрд долларов.

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Доход производителя из Поднебесной в прошлом году за одиннадцать дней ноября составил порядка 920 млн долларов. В этом году не в последнюю очередь из-за пандемии выручка китайской компании выросла почти в полтора раза, составив 2,1 млрд долларов.

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На популярных торговых площадках Suning, JD и Tmall лидерами продаж стали смартфоны и умные телевизоры Xiaomi. Пекинский производитель также не забыл напомнить о том, что его товары продаются лучше конкурентов на Tmall начиная с 2013 года.

В то же время издание Reuters заявляет, что лишь за 11 ноября суммарные продажи на площадках Alibaba Group, в список которых вместе с Tmall входят AliExpress и Taobao, составили 74 млрд долларов. Причём доход в первую половину дня оказался почти таким же, как и во вторую – 38,4 млрд долларов и 35,6 млрд долларов соответственно.

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Компания Xiaomi заявила, что её клиенты суммарно на распродаже сэкономили 150 млн долларов. Напомним, что одним из самых привлекательных предложений производителя стал флагманский смартфон Redmi K30S. Он оснащён мобильным процессором Snapdragon 865, аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч, 144-герцовым дисплеем и 64-мегапиксельной камерой. Стоимость составила по акции около 350 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Помимо него, компания по скидке предлагала и массу других смартфонов, включая Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10, POCO F2 Pro, POCO X3 NFC и пр. Какие устройства Xiaomi продавались лучше всего, пока что не сообщается. Но с высокой долей вероятности лидерами станут и без того доступные товары для умного дома Mi Home, которые со скидками отдавались почти даром. Также в списке самых популярных можно ожидать телевизоры, умные часы и спортивные браслеты Mi Band.