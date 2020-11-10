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Компания OnePlus выпустила программное обеспечение OxygenOS 10 на базе операционных системы Android 10 и Android 11 на все свои смартфоны, анонсированные в течение последних двух лет. Сюда входят семейства OnePlus 7, OnePlus 8 и OnePlus Nord. Суммарно производитель обновил десять моделей. Начнём по порядку.

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Семейство 2019 года обзавелось новой прошивкой, которая принесла патч безопасности за октябрь 2020 года. Апдейт приходит по воздуху и построен на базе операционной системы Android 10. Одиннадцатую ревизию зелёного робота флагманы минувшего года пока что не получают.

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OnePlus 7 Pro и 7T Pro почти не отличаются друг от друга. Оба смартфона прошлого поколения оснащены основной камерой разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп с 3x зумом, 16-мегапиксельной селфи-камерой и 3K-экраном AMOLED с частотой обновления. При этом более новая модель получила Snapdragon 855+ и АКБ на 4085 мА*ч, вместо аккумулятора ёмкостью 4000 мА*ч и Snapdragon 855.

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Между OnePlus 7 и 7T отличий куда больше. Версия T комплектуется чипом Snapdragon 855+, дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц, аккумуляторной батареей на 3800 мА*ч и 16-Мп фронталкой. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп. В OnePlus 7 почти во всём уступает. Он обладает АКБ на 3700 мА*ч, 60-Гц дисплеем, чипсетом Snapdragon 855. Из общего только можно отметить стереозвук, 16-Мп фронталку и сенсор на 48 Мп сзади. При этом ни ультраширокоугольного модуля, ни телеобъективе в смартфоне нет.

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OnePlus 8 и 8 Pro обзавелись стабильной прошивкой OxygenOS 11.0.1.1 с операционной системой Android 11 и октябрьским патчем безопасности. Апдейт оптимизирует работу в режиме повышенной частоты обновления и улучшает стабильность соединения в сетях пятого поколения. Отметим, что эта прошивка пришла также пользователям, которые получают ПО Open Beta, и удалило все данные на накопителе.

Флагманы нового поколения оснащены 16-мегапиксельной камерой для селфи, стереодинамиками и чипом Snapdragon 865. Стандартная модель получила аккумулятор на 4300 мА*ч, основную камеру разрешением 48 + 16 Мп + 2 Мп и дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В версии Pro используется 3K-панель с поддержкой 120 Гц. В основной камере установлено два модуля на 48 Мп вместе с 5-Мп сенсором и 8-Мп телеобъективом с 3-кратным зумом. Кроме того, старшая модель стала первым смартфоном компании с поддержкой беспроводной зарядки и защитой IP68.

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OnePlus 8T обзавёлся прошивкой OxygenOS 11.0.3.4 на базе операционной системы Android 11. Апдейт исправил проблему с установкой некоторых приложений из магазина Google Play. Флагман построен на базе OnePlus 8. При этом частота обновления экрана повышена до 120 Гц, на тыльной стороне появился сенсор на 2 Мп, ёмкость АКБ выросла до 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки составила 65 Вт.

Наконец, OnePlus Nord, Nord N10 и Nord N100 тоже получили обновление прошивки. Оно улучшило работу камеры и исправило баги. Стандартная модель оборудована фронтальной камерой разрешением 32 Мп + 8 Мп, чипсетом Snapdragon 765G, АКБ на 4115 мА*ч и 90-Гц матрицей. В основной камере установлены сенсоры на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Nord N10 и Nord N100 были представлены совсем недавно. Детальнее о них можете прочитать здесь.