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Компания OnePlus сегодня, 26 октября, презентовала ещё два смартфона, которые представляют не флагманский сегмент. Новинки вышли в рамках серии Nord. Они называются OnePlus Nord N10 и Nord N100, а также стали первыми моделями производителя, которые оснащены IPS матрицей, с 2015 года, когда представили OnePlus 2.

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Начнём с более дорогой новинки, OnePlus Nord N10. Она оборудована 6,49-дюймовым дисплеем LCD формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Как и в случае с флагманами 2020 года, фронтальная камера расположилась в небольшом круглом отверстии в левом верхнем углу. В сравнении с моделью Nord, которую представили летом, разрешение фронтлаки уменьшилось с 32 Мп до 16 Мп. Кроме того, пропал 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

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Основная камера представлена четырьмя модулями. Разрешение главного составило 64 Мп, ультраширокоугольного – 8 Мп, вспомогательного – 5 Мп, а для макросъёмки используется 2-мегапиксельная матрица. Снимать видео новинка может в формате 4K ULTRA HD при 30 FPS.

В связи с использованием жидкокристаллической панели, сканер отпечатков пальцев вернулся на тыльную сторону, где его в последний раз видели в 2018 году в OnePlus 6. Начиная с OnePlus 6T, биометрический сенсор располагается под дисплеем.

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OnePlus Nord N10 оснастили аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт по технологии Warp Charge 30T. Сердцем смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 690. 8-нанометровый мобильный процессор имеет ядра Kryo 560 с частотой до 2,0 ГГц, графику Adreno 619L и модем с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Работает система-на-чипе в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 128 ГБ. Отметим появление возможности установки карт microSD для расширения интегрированного хранилища. Из прочего выделим стереофонические динамики, операционную систему Android 10 с прошивкой OxygenOS 10.5, разъём для подключения проводных наушников, Bluetooth / Wi-Fi и NFC.

OnePlus Nord N100 оказался намного проще второй новинки. Смартфон получил 6,52-дюймовый дисплей IPS без поддержки повышенной частоты обновления. Разрешение составило 720 x 1560 точек, а плотность пикселей – 264 ppi. При этом от старшей модели внешне девайс почти не отличается.

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В глаза бросается лишь отсутствие четвёртого датчика изображения в основной камере. Как оказалось, отсутствует ультраширокоугольный модуль. При этом разрешение главного сенсора упало с 64 Мп до 13 Мп, а вспомогательного – с 5 Мп до 2 Мп. Макромодуль остался. Разрешение фронтальной камеры уменьшилось в два раза и составило 8 Мп. Снимать видео новинка может в Full HD при 30 FPS.

Аппаратная платформа построена на базе однокристальной системы Snapdragon 460. Изделие изготовлено по технологии 11-нм. CPU представлен ядрами Kryo 460 с частотой 1,6-1,8 ГГц, а за графику отвечает GPU Adreno 610. Оперативной памяти OnePlus Nord N100 получил 4 ГБ, а вместимость накопителя составила 64 Мп. Поддержка расширения картами microSD тоже имеется. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч.

Новинка, как и старшая модель получила Wi-Fi, Bluetooth, тыльный сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики, разъём для наушников и USB-C. Об NFC пока что информации нет. Программной платформой выступила операционная система Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.5. Поддержка мобильных сетей пятого поколения отсутствует.

OnePlus Nord N100 оценили в 199 евро. Стоимость OnePlus Nord N10 составила 349 евро. Напомним, что летом OnePlus Nord в Европе поступил в продаже по цене 399 евро и 499 евро за модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Оригинальный Nord не продавался официально в России и в США. Однако, новинки на американском рынке появятся. Доберутся ли они до России, пока что не уточняется.