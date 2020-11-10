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Южнокорейская компания LG обновила линейку смартфонов начального уровня W, первое поколение которой появилось в прошлом году. Производитель из Сеула представил три бюджетные модели. Они называются LG W11, LG W31 и LG W31+.

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Все три смартфона оборудованы жидкокристаллической панелью FullVision формата Full HD+ диагональю 6,52 дюйма. Соотношение сторон – 20 к 9. На этом общие параметры не заканчивают. Новинки предлагают 12-нанометровый мобильный процессор Helio P22, анонсированный в 2018 году, 8-мегапиксельную фронтальную камеру в каплевидном вырезе и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч.

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LG W31 и LG W31+ обладают основной камерой с разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 5-мегапиксельный сенсор вошёл в состав ультраширокоугольного модуля. В младшей модели такой отсутствует. Кроме того, самая скромная из новинок осталась без сканера отпечатков пальцев.

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В продажу смартфоны поступили с предустановленной операционной системой Android 10 в синей расцветке корпуса. Стоимость LG W11 в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти составила 130 долларов. LG W31 получил вдвое больше ПЗУ при 3 ГБ оперативки. Оценили модель в 150 долларов. Версия Plus отличается наличием 4 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 128 ГБ. Вместе с объёмами памяти выросла и цена смартфона – до 160 долларов.