Lenovo представила прозрачный игровой смартфон Legion Pro на Snapdragon 865+
Компания Lenovo в июле 2020 года первой представила смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 865+ с частотой до 3,09 ГГц, что на тот момент являлось рекордом. Сейчас частотой 3,13 ГГц может похвастаться 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000. Новинка Lenovo получила название Legion Pro или Legion Dual в зависимости от рынка.
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Компания из Поднебесной анонсировала модификацию игрового смартфона с прозрачной тыльной стороной, слухи о которой появились ещё в конце прошлого месяца. Модель называется Lenovo Legion Pro Transparent Edition. Все основные параметры совпадают со стандартным изданием, но в продаже новинка появится лишь в топовой модификации памяти.
Мобильный чип Snapdragon 865+ выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и обладает графическим контроллером Adreno 650. SoC работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 512 ГБ. Это должно хватить геймерам для хранения игр.
Lenovo Legion Pro Transparent Edition отличается агрессивным дизайном и имеет несколько особенностей, которые не присущи большинству других смартфонов. Главная – выдвижная фронтальная камера на правом торце. Она имеет разрешение 20 Мп и ориентирована не на любителей делать селфи, а на проведение прямых трансляций во время игр, когда пользователь держит устройство горизонтально. Ещё одна особенность новинки – два порта USB Type-C. Кроме того, смартфон отличается тем, что основная камера расположена почти по центру тыльной стороны.
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Игровой девайс оборудован 144-герцовой панелью AMOLED разрешением Full HD+ с диагональю 6,65 дюйма, интегрированным дактилоскопическим сканером и поддержкой расширенного динамического диапазона. Корпус сделан из стекла и алюминия. В основной камере вместе с главным сенсором на 64 Мп установлен 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов.
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Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти эксклюзивно получила поддержку 90-ваттной быстрой зарядки. С нуля до 100% батарея заряжается за полчаса. В случае со стандартным изданием также предусмотрены модификации с поддержкой 45-Вт и 65-Вт подзарядки. Из остального отметим стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, защиту от брызг и отсутствие разъёма для наушников.
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Рекомендованная цена Lenovo Legion Pro Transparent Edition составила 900 долларов. Столько же в Китае стоит стандартное издание в конфигурации 16/512 ГБ. Старт продаж состоится уже завтра, 11 ноября 2020 года. Напомним, в Европу компания Lenovo тоже привезла топовую модификацию, но наделила её только 65-ваттной зарядкой по проводу. Стоимость составила 999 евро или 1180 долларов.
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